محافظة الإسكندرية تختم الاحتفالات بعيدها القومي بحفل في دار الأوبرا



من جانبه، قال محافظ الإسكندرية إن المخطط الاستراتيجى للمحافظة 2030 سوف ينقل المحافظة نقلة نوعية جديدية بعد أن دمرتها العشوائية، ولذلك تم وقف تراخيص البناء 6 أشهر.



وأشار إلى أن مشروع محور المحمودية فتح شرايين جديدة لحل الأزمة المرورية بالإسكندرية، مؤكدًا تواصل الجهود لعودة الإسكندرية إلى سابق عهدها بتنفيذ كافة المشروعات التنموية بالمخطط.



وأضاف أن هناك في المحافظة مشروعات بشاير الخير، تطوير محور المحمودية، مشروع تطهير وتنمية بحيرة مريوط ومشروعات تطوير منظومة النقل العام وتطوير 7 مناطق عشوائية بتكلفة 811 مليون جنيه.



وتحتفل محافظة الإسكندرية بعيدها القومي الذي يوافق يوم 26 يوليو من كل عام وهو اليوم الذي ارتبط بمناسبة خروج الملك فاروق من مصر عام 1952، حيث خرج الملك من الإسكندرية من ميناء رأس التين مستقلًا اليخت الملكي المحروسة ومتجها إلى إيطاليا في يوم 26 يوليو 1952م.



وشارك أوركسترا وكورال مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية في احتفالية محافظة الإسكندرية بعيدها القومي الثامن والستين، وذلك في حفل موسيقى يُقام اليوم الأربعاء الموافق 29 يوليو بدار أوبرا سيد درويش، ومقرر له أن يذاع على الهواء مباشرة على عدد من القنوات الفضائية.



وبدأت الاحتفالات يوم الأحد الماضي بافتتاح معرض "كُنوز البَلديّة - صفحات من تاريخ الإسكندرية"،

ويتضمن المعرض رسوم نادرة للرحّالة الأجانب الذين زاروا الإسكندرية قبل ٣٠٠ عام، صور تُعرض للمرة الأولى لضرب الإسكندرية في ١٨٨٢، صفحات من سجلات القومسيون البلدي ترجع لعام ١٨٩٠، صور نادرة لتطوير كورنيش الإسكندرية في الثلاثينيات، صُحف ودوريات أصلية توثق زيارات جمال عبد الناصر للإسكندرية في بداية الخمسينيات.



وإقامة عروض بحرية بالقوارب الشراعية أمام الإتحاد المصرى للغوص، لينتهي الحفل غدًا بحفلة داخل مسرح سيد درويش، وإلقاء محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف كلمته.



اختتمت مساء اليوم الإربعاء محافظة الإسكندرية الاحتفال بعيدها القومي الذي يوافق يوم 26 يوليو من كل عام، بإقامة حفل في دار أوبرا سيد درويش، بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أحمد جمال نائب المحافظ، الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.