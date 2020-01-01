محمد يحيى: لحن "سلامات" لنانسي عجرم مختلف وغير تقليدي

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 09:48 م
نانسي عجرم
نانسي عجرم
الفجر الفني
أعرب الملحن محمد محمد يحى عن سعادته بالتعاون مجددا مع النجمة نانسى عجرم من خلال اغنية ”سلامات" من كلمات شادى نور وتوزيع هادى شرارة ومكساج إيلى بربر .

قال يحيى ” الأغنية تم تسجيل الكورال الخاص بها بأحد استوديوهات القاهرة‘ وقامت نانسى بتسجيلها منذ مايقرب من ستة أشهر‘ باستوديو هادى شرارة بلبنان”

تابع يحيى" أنا تعودت على عمل ألحان مختلفة وغير تقليدية لنانسى‘ وهذه المرة قدمت لها لحن مقسوم ممزوج بموسيقا تحمل اللون الغربى أعجبها كثيرا‘ وأتوقع ان تحظى الأغنية بإعجاب الكثيرين عقب صدورها”.

كما أكد يحيى على أنه سيتم تصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب عقب عيد الأضحى.

يذكر ان أخر تعاون بين يحيى ونانسى كان منذ مايقرب من سنتين من خلال أغنية ”معاك” وهى من كلمات محمد رفاعي وتوزيع هادي شرارة.

أخبار تهمك

عاجل.. الموت يُفجع الفنانة رحاب الجمل

منذ حوالي 12 ساعة

طبيب الزمالك يكشف حجم إصابات ثلاثي الفريق في ودية الجيش

منذ أقل من ساعتين

تحذير عاجل من أحمد موسى للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم

إطلالة جديدة لنجم ليفربول محمد صلاح قبل عيد الأضحى

منذ ساعة و نصف

لاتسيو ينهي الاتفاق مع نجم ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

السجن 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه على منار سامى فتاة "التيك توك"

منذ حوالي 10 ساعة

لاوتارو يحسم مستقبله مع برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

النقل تعلن زيادة أسعار هذه القطارات رسميا بداية من الغد (التفاصيل)

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يتخذ قرارًا جديدًا بشأن معاري الأهلي

منذ ساعة و 6 دقيقة

بعد فشل صفقة موليكا.. فايلر يطلب ضم الدبابة النيجيرية للأهلي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

فان دي بيك يكشف سبب فشل انتقاله إلى ريال مدريد

منذ ساعتين

ننشر مواعيد القطارات الجديدة المقرر زيادة أسعار تذاكرها غدا

منذ حوالي 6 ساعات

خبير سياسي يكشف حقيقة لجوء مصر للحل العسكري في سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

بعد تصريحات السيسي.. أول رد إثيوبي على نشوب نزاع عسكري مع مصر

منذ يوم

شريف إكرامي يكشف كواليس رحيله عن الأهلي

منذ نصف ساعة

نجم أياكس يتهم زيدان بفشل انضمامه إلى ريال مدريد

منذ 36 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:02 م

إطلالة جديدة لنجم ليفربول محمد صلاح قبل عيد الأضحى

النقل تعلن زيادة أسعار هذه القطارات رسميا بداية من الغد (التفاصيل)

04:11 م

بعد تصريحات السيسي.. أول رد إثيوبي على نشوب نزاع عسكري مع مصر

06:38 م

خبير سياسي يكشف حقيقة لجوء مصر للحل العسكري في سد النهضة

08:27 ص

لاوتارو يحسم مستقبله مع برشلونة

07:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»