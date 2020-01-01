محمد يحيى: لحن "سلامات" لنانسي عجرم مختلف وغير تقليدي

أعرب الملحن محمد محمد يحى عن سعادته بالتعاون مجددا مع النجمة نانسى عجرم من خلال اغنية ”سلامات" من كلمات شادى نور وتوزيع هادى شرارة ومكساج إيلى بربر .





قال يحيى ” الأغنية تم تسجيل الكورال الخاص بها بأحد استوديوهات القاهرة‘ وقامت نانسى بتسجيلها منذ مايقرب من ستة أشهر‘ باستوديو هادى شرارة بلبنان”





تابع يحيى" أنا تعودت على عمل ألحان مختلفة وغير تقليدية لنانسى‘ وهذه المرة قدمت لها لحن مقسوم ممزوج بموسيقا تحمل اللون الغربى أعجبها كثيرا‘ وأتوقع ان تحظى الأغنية بإعجاب الكثيرين عقب صدورها”.





كما أكد يحيى على أنه سيتم تصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب عقب عيد الأضحى.



