شريف إسماعيل يطرح أغنية جديدة "دخلت رهان"
الأربعاء 29/يوليه/2020 - 09:46 م
نور طلعت
طرح المطرب والملحن شريف إسماعيل، أغنية جديدة بعنوان "دخلت رهان" عبر قناته الخاصة بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".
الأغنية من كلمات عمرو حسن، وألحان شريف إسماعيل، وتوزيع وميكس وماستر jezo، وتم طرح الأغنية على طريقة "اللريكس فيديو" تحت إشراف المخرجه شيرين حراز، والأغنية من إنتاج SH Music Production ،
ومن توزيع شركة قنوات، والتصوير الخاص بالبوستر الرسمي للأغنية بعدسة المصورة نوران خليفة.
يذكر أن من آخر أعمال شريف إسماعيل ألبوم "كتبوا كتابك" وضم 12 أغنية، بالتعاون مع مؤلفين كبارمنهم أمير طعيمه، عزيزالشافعي، محمد عاطف، محمد البوغة، عصام حسنى، محمد الغنيمي.