شريف إسماعيل يطرح أغنية جديدة "دخلت رهان"

طرح المطرب والملحن شريف إسماعيل، أغنية ‏جديدة بعنوان "دخلت رهان" عبر قناته الخاصة بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".









الأغنية من كلمات عمرو حسن، وألحان ‏شريف إسماعيل، وتوزيع وميكس وماستر jezo، وتم طرح الأغنية على طريقة "اللريكس فيديو" تحت إشراف المخرجه شيرين حراز، والأغنية من إنتاج SH Music Production ،

ومن توزيع شركة قنوات، والتصوير الخاص بالبوستر الرسمي للأغنية بعدسة المصورة نوران خليفة.







