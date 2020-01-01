شريف إسماعيل يطرح أغنية جديدة "دخلت رهان"

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 09:46 م
هشام اسماعيل
هشام اسماعيل
نور طلعت
طرح المطرب والملحن شريف إسماعيل، أغنية  ‏جديدة بعنوان "دخلت رهان" عبر قناته الخاصة بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".


الأغنية من كلمات عمرو حسن، وألحان ‏شريف إسماعيل، وتوزيع وميكس وماستر jezo، وتم طرح الأغنية على طريقة "اللريكس فيديو" تحت إشراف المخرجه شيرين حراز، والأغنية من إنتاج SH Music Production ،
 ومن توزيع شركة قنوات، والتصوير الخاص بالبوستر الرسمي للأغنية بعدسة المصورة نوران خليفة.


يذكر أن من آخر أعمال شريف إسماعيل  ألبوم "كتبوا كتابك" وضم 12 أغنية، بالتعاون مع مؤلفين كبارمنهم أمير طعيمه، عزيزالشافعي، محمد عاطف، محمد البوغة، عصام حسنى، محمد الغنيمي.

أخبار تهمك

نجم أياكس يتهم زيدان بفشل انضمامه إلى ريال مدريد

منذ 36 دقيقة

خبير سياسي يكشف حقيقة لجوء مصر للحل العسكري في سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

لاتسيو ينهي الاتفاق مع نجم ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

بعد تصريحات السيسي.. أول رد إثيوبي على نشوب نزاع عسكري مع مصر

منذ يوم

إطلالة جديدة لنجم ليفربول محمد صلاح قبل عيد الأضحى

منذ ساعة و نصف

لاوتارو يحسم مستقبله مع برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

طبيب الزمالك يكشف حجم إصابات ثلاثي الفريق في ودية الجيش

منذ أقل من ساعتين

السجن 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه على منار سامى فتاة "التيك توك"

منذ حوالي 10 ساعة

شريف إكرامي يكشف كواليس رحيله عن الأهلي

منذ نصف ساعة

النقل تعلن زيادة أسعار هذه القطارات رسميا بداية من الغد (التفاصيل)

منذ حوالي 6 ساعات

ننشر مواعيد القطارات الجديدة المقرر زيادة أسعار تذاكرها غدا

منذ حوالي 6 ساعات

فان دي بيك يكشف سبب فشل انتقاله إلى ريال مدريد

منذ ساعتين

بعد فشل صفقة موليكا.. فايلر يطلب ضم الدبابة النيجيرية للأهلي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

تحذير عاجل من أحمد موسى للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم

فايلر يتخذ قرارًا جديدًا بشأن معاري الأهلي

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. الموت يُفجع الفنانة رحاب الجمل

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:02 م

إطلالة جديدة لنجم ليفربول محمد صلاح قبل عيد الأضحى

النقل تعلن زيادة أسعار هذه القطارات رسميا بداية من الغد (التفاصيل)

04:11 م

بعد تصريحات السيسي.. أول رد إثيوبي على نشوب نزاع عسكري مع مصر

06:38 م

خبير سياسي يكشف حقيقة لجوء مصر للحل العسكري في سد النهضة

08:27 ص

لاوتارو يحسم مستقبله مع برشلونة

07:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»