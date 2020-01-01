لجنة مكافحة كورونا: قريبًا بشرى سارة للمصريين بشأن لقاح الفيروس

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 09:44 م
الدكتور حسام حسني
الدكتور حسام حسني
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن هناك بشرى سارة للمصرين خلال القريب العاجل، لافتَا إلى قرب انتاج لقاح ضد فيروس كورونا خلال الفترة القريبة المقبلة، ومصر لها دور قوي جدًا في انتاج هذا اللقاح.

وتابع "حسني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الأربعاء، أن إصابات كورونا انخفضت في منتصف شهر يوليو، لافتًا إلى أن مصر نجحت في السيطرة على فيروس كورونا، ولكنها لم تنجح في الإنتصار عليه، وهذا الأمر سيتحقق بصفر إصابات، وصفر وفيات. 

اقرأ أيضا.. أخر تطوروات كورونا في مصر

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 1121 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 35959 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 465 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 39 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 92947 حالة من ضمنهم 35959 حالة تم شفاؤها، و4691 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لقاح بوابة الفجر بشرى سارة المصريين اللجنة العلمية لمكافحة كورونا اصابات

أخبار تهمك

بعد فشل صفقة موليكا.. فايلر يطلب ضم الدبابة النيجيرية للأهلي

منذ ساعتين و 38 دقيقة

تحذير عاجل من أحمد موسى للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم

نجم أياكس يتهم زيدان بفشل انضمامه إلى ريال مدريد

منذ 35 دقيقة

طبيب الزمالك يكشف حجم إصابات ثلاثي الفريق في ودية الجيش

منذ أقل من ساعتين

لاوتارو يحسم مستقبله مع برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

شريف إكرامي يكشف كواليس رحيله عن الأهلي

منذ نصف ساعة

عاجل.. الموت يُفجع الفنانة رحاب الجمل

منذ حوالي 12 ساعة

فايلر يتخذ قرارًا جديدًا بشأن معاري الأهلي

منذ ساعة

السجن 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه على منار سامى فتاة "التيك توك"

منذ حوالي 10 ساعة

بعد تصريحات السيسي.. أول رد إثيوبي على نشوب نزاع عسكري مع مصر

منذ يوم

ننشر مواعيد القطارات الجديدة المقرر زيادة أسعار تذاكرها غدا

منذ حوالي 6 ساعات

لاتسيو ينهي الاتفاق مع نجم ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

النقل تعلن زيادة أسعار هذه القطارات رسميا بداية من الغد (التفاصيل)

منذ حوالي 6 ساعات

خبير سياسي يكشف حقيقة لجوء مصر للحل العسكري في سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

فان دي بيك يكشف سبب فشل انتقاله إلى ريال مدريد

منذ ساعتين

إطلالة جديدة لنجم ليفربول محمد صلاح قبل عيد الأضحى

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

أستاذة بجامعة أوكسفورد تزف بشرى بشأن موعد ظهور لقاح ضد كورونا

نقيب المهن العلميين يزف بشرى سارة للمصريين حول إنتاج لقاح جديد ضد كورونا

"أديب" يزف بشرى سارة عن الكورونا: "هقولكم خبر حلو" (فيديو)

"بدأ الإنتاج".. هيئة الدواء تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا (فيديو)

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة للمصرين بشأن فيروس كورونا

"القومي للبحوث" يزف بشرى سارة عن إنتاج لقاح كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:02 م

إطلالة جديدة لنجم ليفربول محمد صلاح قبل عيد الأضحى

النقل تعلن زيادة أسعار هذه القطارات رسميا بداية من الغد (التفاصيل)

04:11 م

بعد تصريحات السيسي.. أول رد إثيوبي على نشوب نزاع عسكري مع مصر

06:38 م

خبير سياسي يكشف حقيقة لجوء مصر للحل العسكري في سد النهضة

08:27 ص

لاوتارو يحسم مستقبله مع برشلونة

07:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»