رئيس جامعة الفيوم يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بعيد الأضحى المبارك

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 09:36 م
بوابة الفجر
ريهام على
تقدم الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أسرة جامعة الفيوم من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، بخالص التهاني القلبية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية ومنسوبي جامعة الفيوم بحلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله على مصرنا الحبيبة وأمتنا العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وأكد أحمد جابر شديد على أن تلك المناسبة تعبر عن ترابط النسيج العربي والإسلامي وتحمل رسالة محبة وسلام للعالم أجمع، سائلا الله عز وجل أن يديم علينا الخير والرخاء.

ويدعو إلى ضرورة استغلال هذه الأيام المباركة في التقرب إلى الله بالطاعات والأعمال الصالحة وصلة الأرحام والدعاء بأن يمن الله على مصرنا الغالية بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.


وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن. فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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