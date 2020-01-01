آثار الفيوم تعلن نتائج الكليات الجامعية هذا العام

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 09:33 م
بوابة الفجر
ريهام على
أعلن الدكتور عاطف منصور، عميد كلية الاثار جامعة الفيوم، اليوم الاربعاء، نتيجة الفصل الدراسي الثامن للفرق الدراسية النهائية بالاقسام العلمية الاربعة بالكلية لتكون اولي نتائج كليات جامعة الفيوم.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم والدكتور خالد عطاالله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وكان الدكتور عاطف منصور عميد كلية الآثار قد قرر تشكيل لجنة لإدارة عملية الامتحانات النظرية بالكلية كانت مهتمها تيسيير وتذليل كافة الامور العلمية والادارية والفنية بالكليى علي مدار الساعة وحتي ظهور النتيجة اليوم. بعضوية كلا من الدكتور محمد كمال وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب والدكتور ابراهيم صبحي وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والدكتور شعبان الامير عضو اللجنة ومنسق عام الكلية.

وتكاتفت مجهودات إدارة الكلية وعلي راسهم اماني الشريف مديرة الكلية واعضاء اللجنة العليا واعضاء اللجان وفرق العمل الفرعية من رؤساء واعضاء كنترول الفرقة الرابعة وعلي راسهم الدكتور صالح محمد صالح رئيس كنترول الفرقة الرابعة ودورهم البارز في اتمام عملية الامتحانات والملاحظة واعمال الكنترول وكذلك اعضاء لجان الرصد واعضاء لجان المراجعة والتدقيق وبحضور رؤساء واعضاء وحدات الارشاد الاكاديمي بالكلية وعلي راسهم الدكتورة عبير فؤاد مديرة وحدة الارشاد الاكاديمي بالكلية علي مدار الساعة لمتابعة حالات الطلاب الدراسية ورؤساء واعضاء وحدة MIS بالكلية بقيادة الدكتور ربيع احمد سيد مدير وحدة MIS بالكلية ومجهودهم المتفرد والمتميزمنذ اليوم الاول من قرار العملية الامتحانية وحتي اعلان النتيجة مساء اليوم. ورؤساء واعضاء وحدة التصحيح الالكتروني بالكلية بقيادة الدكتور محمد نصار وفريق العمل معه وإدارة شؤون الطلاب والتعليم المتميزة برئاسة رشا يس مديرة شؤون الطلاب واعضاء فريق العمل بالادارة.

والزملاء الإداريين باقسام وادارات الكلية المختلفة والاخوة العاملين بالكلية ومجهودهم الطيب والفعال والمتميز في عمليات التعقيم والتطهير لضمان سلامة عملية الامتحانات وعلي راسهم محمد راضي رئيس العاملين بالكلية.

وتوجه الدكتور عاطف منصور عميد كلية الاثار بخالص التهاني والتبريكات لابنائة الطلاب بمناسبة ظهور نتائجهم وتخرجهم داعيا المولي لهم دوام التوفيق والسداد ومتوجها للجميع بخالص الامنيات الطيبة بمناسبة حلول عيد الاضحي المبارك.


آثار الفيوم تعلن نتائج الكليات الجامعية هذا العام
آثار الفيوم تعلن نتائج الكليات الجامعية هذا العام
آثار الفيوم تعلن نتائج الكليات الجامعية هذا العام
آثار الفيوم تعلن نتائج الكليات الجامعية هذا العام

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