خسائر حادة فى أسعار الدولار بعد تثبيت سعر الفائدة

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 09:58 م
أسعار الدولار
أسعار الدولار
 
اصيبت أسعار الدولار بخسائر حادة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقابل سلة العملات الرئيسية بعد قرر الاحتياطي الفيدرالي تثبيت معدل الفائدة عند مستوى يتراوح بين صفر إلى 0.25 بالمائة مع الإشارة إلى تحسن نسبي في النشاط الاقتصادي.

وتأتي خسائر الورقة الخضراء مع معاناة الولايات المتحدة في احتواء زيادة جديدة في إصابات كورونا، الأمر الذي يضغط على آمال التعافي السريع للاقتصاد.

وعلى الجانب الاقتصادي، تراجع عجز الميزان التجاري السلعي في الولايات المتحدة بعكس التوقعات، كما ارتفعت مبيعات المنازل الأمريكية قيد الانتظار بأكثر من 16 بالمائة.

وبحلول الساعة 6:40 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها الأوروبية الموحدة بنحو 0.73 بالمائة ليصعد اليورو إلى 1.1795 دولار.

كما انخفض الدولار أمام العملة اليابانية بنحو 0.2 بالمائة مسجلاً 104.83 ين، وهبط كذلك مقابل العملة البريطانية بنسبة تصل إلى 0.6 بالمائة ليرتفع الجنيه الإسترليني إلى 1.2006 دولار.

وهبطت الورقة الخضراء أمام العملة السويسرية بأكثر من 0.6 بالمائة ليتراجع الدولار إلى 0.9124 فرنك.

وخلال نفس التوقيت، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.5 بالمائة إلى 93.259 وهو أدنى مستوياته منذ مايو عام 2018.

أخبار تهمك

فان دي بيك يكشف سبب فشل انتقاله إلى ريال مدريد

منذ ساعتين

لاوتارو يحسم مستقبله مع برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يتخذ قرارًا جديدًا بشأن معاري الأهلي

منذ ساعة و 6 دقيقة

إطلالة جديدة لنجم ليفربول محمد صلاح قبل عيد الأضحى

منذ ساعة و نصف

طبيب الزمالك يكشف حجم إصابات ثلاثي الفريق في ودية الجيش

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الموت يُفجع الفنانة رحاب الجمل

منذ حوالي 12 ساعة

النقل تعلن زيادة أسعار هذه القطارات رسميا بداية من الغد (التفاصيل)

منذ حوالي 6 ساعات

بعد فشل صفقة موليكا.. فايلر يطلب ضم الدبابة النيجيرية للأهلي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

السجن 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه على منار سامى فتاة "التيك توك"

منذ حوالي 10 ساعة

خبير سياسي يكشف حقيقة لجوء مصر للحل العسكري في سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

بعد تصريحات السيسي.. أول رد إثيوبي على نشوب نزاع عسكري مع مصر

منذ يوم

نجم أياكس يتهم زيدان بفشل انضمامه إلى ريال مدريد

منذ 36 دقيقة

ننشر مواعيد القطارات الجديدة المقرر زيادة أسعار تذاكرها غدا

منذ حوالي 6 ساعات

لاتسيو ينهي الاتفاق مع نجم ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

شريف إكرامي يكشف كواليس رحيله عن الأهلي

منذ نصف ساعة

تحذير عاجل من أحمد موسى للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:02 م

إطلالة جديدة لنجم ليفربول محمد صلاح قبل عيد الأضحى

النقل تعلن زيادة أسعار هذه القطارات رسميا بداية من الغد (التفاصيل)

04:11 م

بعد تصريحات السيسي.. أول رد إثيوبي على نشوب نزاع عسكري مع مصر

06:38 م

خبير سياسي يكشف حقيقة لجوء مصر للحل العسكري في سد النهضة

08:27 ص

لاوتارو يحسم مستقبله مع برشلونة

07:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»