سوناطراك الجزائرية توقع مذكرة تفاهم مع شركة أسبانية

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 09:36 م
بوابة الفجر
قالت شركة سوناطراك الجزائرية للطاقة إنها وقعت مذكرة تفاهم مع سيبسا الإسبانية يوم الأربعاء لمحادثات بشأن استثمار مشترك محتمل في قطاع الاستكشاف والإنتاج في الجزائر وفي الخارج.

وأبرمت سوناطراك في وقت سابق هذا العام إتفاقات مماثلة مع شركاء أجانب، من بينهم إكسون موبيل ولوك أويل الروسية، بهدف تعزيز إنتاج وصادرات النفط والغاز.

ووافقت الجزائر أواخر العام الماضي على قانون جديد للطاقة يعرض حوافز على الشركات الأجنبية الراغبة في تعزيز الشراكة مع سوناطراك.

وقالت سوناطراك في بيان إن مذكرة التفاهم التي وُقعت اليوم تؤكد استعدادها لترسيخ سياستها للشراكة.

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