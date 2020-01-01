أسعار النفط ترتفع بالختام مع تراجع المخزون الأمريكي





انهت أسعار النفط تعاملات اليوم الأربعاء، مع هبوط مفاجئ للمخزونات الأمريكية من الخام.





وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تراجع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 10.6 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي بعكس التوقعات.





في حين استقر إنتاج الولايات المتحدة من النفط عند مستوى 11.100 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي.





وأعطت بيانات المخزونات دفعة للأسواق وسط زيادات قياسية في حالات العدوى بالوباء في الولايات المتحدة وفي كل مكان آخر.





وأبلغت أربع ولاية أمريكية زيادات يومية قياسية في الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس "كوفيد-19".





وعند التسوية، زاد سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر سبتمبر بنحو 0.6 بالمائة إلى 41.27 دولار للبرميل.





وبحلول الساعتة 6:50 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر سبتمبر بنحو 1.4 بالمائة ليصل إلى 43.83 دولار للبرميل.