علا رشدي توجه رسالة لوالدتها عبر "إنستجرام"

Advertisements

شاركت الفنانة علا رشدي، صورة لوالدتها بالأبيض والأسود، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات " إنستجرام".



وكتبت تعليقا على الصورة متحدثة عن والدتها قائله: "قبلت التحدي مامتي الدكتورة نبيلة عطية.... ست قوية وعظيمة وجامدة! طول عمرها بتقول للاعور اعور في عينه ومبتسبش حقها ابدا ولا حق حد له حق... مبتحبش الحال المايع ولا حد يقدر يقولها تلت التلاتة كام! تحية لوالدتي ولكل ست جدعة وقوية وعظيمة لازم نساعد بعض ونقوي بعض... ربنا يديكي الصحة وطولة العمر يا برقوقة".



وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها " ربنا يخليكم لبعض"،"بصراحة أجمل منك".



يذكر أن آخر أعمال الفنانة علا رشدي مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "100 وش" بجانب نيللي كريم وآسر ياسين وحقق نجاحا كبيرا.