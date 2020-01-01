علا رشدي توجه رسالة لوالدتها عبر "إنستجرام"

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 09:41 م
علا رشدي
علا رشدي
مي مرسي
شاركت الفنانة علا رشدي، صورة لوالدتها بالأبيض والأسود، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات " إنستجرام".

وكتبت تعليقا على الصورة متحدثة عن والدتها قائله: "قبلت التحدي مامتي الدكتورة نبيلة عطية.... ست قوية وعظيمة وجامدة! طول عمرها بتقول للاعور اعور في عينه ومبتسبش حقها ابدا ولا حق حد له حق... مبتحبش الحال المايع ولا حد يقدر يقولها تلت التلاتة كام! تحية لوالدتي ولكل ست جدعة وقوية وعظيمة لازم نساعد بعض ونقوي بعض... ربنا يديكي الصحة وطولة العمر يا برقوقة".

وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها " ربنا يخليكم لبعض"،"بصراحة أجمل منك".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة علا رشدي مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "100 وش" بجانب نيللي كريم وآسر ياسين وحقق نجاحا كبيرا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

علا رشدي الفجر أخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

النقل تعلن زيادة أسعار هذه القطارات رسميا بداية من الغد (التفاصيل)

منذ حوالي 6 ساعات

نجم أياكس يتهم زيدان بفشل انضمامه إلى ريال مدريد

منذ 37 دقيقة

بعد تصريحات السيسي.. أول رد إثيوبي على نشوب نزاع عسكري مع مصر

منذ يوم

لاوتارو يحسم مستقبله مع برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

تحذير عاجل من أحمد موسى للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم

فايلر يتخذ قرارًا جديدًا بشأن معاري الأهلي

منذ ساعة و 7 دقيقة

بعد فشل صفقة موليكا.. فايلر يطلب ضم الدبابة النيجيرية للأهلي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

السجن 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه على منار سامى فتاة "التيك توك"

منذ حوالي 10 ساعة

طبيب الزمالك يكشف حجم إصابات ثلاثي الفريق في ودية الجيش

منذ أقل من ساعتين

خبير سياسي يكشف حقيقة لجوء مصر للحل العسكري في سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

إطلالة جديدة لنجم ليفربول محمد صلاح قبل عيد الأضحى

منذ أقل من ساعتين

لاتسيو ينهي الاتفاق مع نجم ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

فان دي بيك يكشف سبب فشل انتقاله إلى ريال مدريد

منذ ساعتين

ننشر مواعيد القطارات الجديدة المقرر زيادة أسعار تذاكرها غدا

منذ حوالي 6 ساعات

شريف إكرامي يكشف كواليس رحيله عن الأهلي

منذ 33 دقيقة

عاجل.. الموت يُفجع الفنانة رحاب الجمل

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

هنادي مهنا توجه رسالة رومانسية لوالدها

"بوست راس مامته".. زوجة علي ربيع تعلن عودتها له

بمناسبة اقتراب عيد الأم.. هيدي كرم توجه رسالة حب قوية لوالدتها

ليلى أحمد زاهر توجه رسالة حب لوالدتها

هكذا عايدت ساندي والدتها بمناسبة عيد الأم

ربنا ما يسلطهم على حد.. عبير صبري تنشر صورة لها مع حلا شيحا وجومانا مرا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:02 م

إطلالة جديدة لنجم ليفربول محمد صلاح قبل عيد الأضحى

النقل تعلن زيادة أسعار هذه القطارات رسميا بداية من الغد (التفاصيل)

04:11 م

بعد تصريحات السيسي.. أول رد إثيوبي على نشوب نزاع عسكري مع مصر

06:38 م

خبير سياسي يكشف حقيقة لجوء مصر للحل العسكري في سد النهضة

08:27 ص

لاوتارو يحسم مستقبله مع برشلونة

07:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»