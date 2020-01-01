إطلالة جديدة لنجم ليفربول محمد صلاح قبل عيد الأضحى

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 09:02 م
محمد صلاح
محمد صلاح
أمل الحلفاوي

ظهر الدولي المصري محمد صلاح والمحترف في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، بإطلالة جديدة قبل عيد الأضحى المبارك، مساء اليوم الأربعاء.

ونشر محمد صلاح صورا له عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، بقصة شعر جديدة.

وأثارت إطلالة الملك المصري الجديدة، الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تم تداولها بشكل كبير.

وينتظر المسلمون حول العالم الاحتفال بوقفة عرفات غدا الخميس، وعيد الأضحى بعد غد الجمعة.

وكان توج محمد صلاح مع فريقه ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد99 نقطة، فيما تواجد الملك المصري في المركز الخامس بجدول ترتيب هدافي البريميرليج برصيد 19 هدف.


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