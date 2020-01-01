نجم مانشستر سيتي: قادرون على تعويض غياب أجويرو أمام ريال مدريد

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 09:01 م
بوابة الفجر
أكد الألماني إلكاي جوندوجان لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، أن فريقه قادر على تعويض غياب مهاجمه الأرجنيتني سيرجو أجويرو، أمام ريال مدريد الإسباني، في المباراة التي ستجمع الفريقين بإياب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال جوندوجان في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، اليوم الأربعاء: "بالتأكيد أمر مخيب للآمال ألا يتواجد سيرخيو معنا".

وأضاف: "نتمنى له الشفاء السريع وأن يكون معنا في أقرب وقت ممكن، لأنه لاعب مهم بالنسبة لنا".

وتابع جوندوجان : "علينا أن نتعامل مع الإصابات، مثلما فعلنا هذا الموسم في غياب أيمريك لابورت، يجب علينا أن نفعل نفس الشئ في موقف أجويرو، أنا متأكد أنه يمكننا فعل ذلك".

واختتم اللاعب الألماني تصريحاته قائلا: "أنا متأكد أننا سنتمكن من التعامل مع الأمر، لكننا بالطبع سنفتقده".

ويواجه مانشستر سيتي ضيفه ريال مدريد في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا في السابع من أغسطس المقبل، حيث فاز الفريق الإنجليزي ذهابا في العاصمة الإسبانية مدريد بنتيجة 2 / 1 .

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد صلاح ليفربول عيد الأضحي صلاح

أخبار تهمك

بسبب الوداد.. تحذير فوري من فايلر للاعبي الأهلي

منذ 38 دقيقة

لاوتارو يحسم مستقبله مع برشلونة

منذ أقل من ساعتين

بعد إصابة نجم ريال مدريد... اليويفا يحدد موقفه من مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد

منذ ساعتين و 9 دقيقة

كيكي سيتين يستعين برديف برشلونة قبل مواجهة نابولي

منذ ساعة و 8 دقيقة

بعد فشل صفقة موليكا.. فايلر يطلب ضم الدبابة النيجيرية للأهلي

منذ ساعة و 11 دقيقة

فان دي بيك يكشف سبب فشل انتقاله إلى ريال مدريد

منذ 33 دقيقة

عاجل - الكشف عن حجم إصابة ياسر إبراهيم ومدة غيابه عن الأهلي

منذ أقل من ساعتين

السجن 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه على منار سامى فتاة "التيك توك"

منذ حوالي 9 ساعات

لاتسيو ينهي الاتفاق مع نجم ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

"التعليم" تنتهى من إعداد نتيجة الثانوية العامة 2020 (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 7 ساعات

النقل تعلن زيادة أسعار هذه القطارات رسميا بداية من الغد (التفاصيل)

منذ حوالي 5 ساعات

خبير سياسي يكشف حقيقة لجوء مصر للحل العسكري في سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

ننشر مواعيد القطارات الجديدة المقرر زيادة أسعار تذاكرها غدا

منذ حوالي 5 ساعات

بعد تصريحات السيسي.. أول رد إثيوبي على نشوب نزاع عسكري مع مصر

منذ يوم

عاجل.. الموت يُفجع الفنانة رحاب الجمل

منذ حوالي 11 ساعة

تحذير عاجل من أحمد موسى للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم

موضوعات متعلقة

تعرف على تشكيل مانشستر سيتي أمام هوفنهايم بدوري الأبطال

لابورت: راموس أفضل مدافع في العالم

التشكيل الرسمي لمواجهة مانشستر سيتي وشالكه بدوري الأبطال

تشكيل ناري للسيتي أمام شالكة في دوري الأبطال

جوارديولا يعلق على اهتمام مانشستر سيتي بميسي

قبل معركة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي .. تاريخ مواجهات زيدان ضد جوارديولا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:29 م

لاوتارو يحسم مستقبله مع برشلونة

النقل تعلن زيادة أسعار هذه القطارات رسميا بداية من الغد (التفاصيل)

04:11 م

خبير سياسي يكشف حقيقة لجوء مصر للحل العسكري في سد النهضة

08:27 ص

بعد تصريحات السيسي.. أول رد إثيوبي على نشوب نزاع عسكري مع مصر

06:38 م

السجن 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه على منار سامى فتاة "التيك توك"

12:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»