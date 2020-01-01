قبل مواجهة نابولي.. تعرف على تاريخ مواجهات برشلونة ضد الأندية الإيطالية (أرقام)

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 08:50 م
بوابة الفجر
علاء خليف

يستعد فريق برشلونة لمواجهة قوية ضد فريق نابولي الإيطالي، يوم 8 أغسطس المقبل، ضمن منافسات إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، بعد قرار الاتحاد الأوروبي "يويفا" باستئناف البطولة بعد توقفها من أكثر من 4 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ورغم أنه من المفترض إقامة المباراة على ملعب "كامب نو" معقل الفريق الكتالوني بعدما أقيمت مباراة الذهاب في إيطاليا، إلي أن اليويفا يدرس نقل المباراة إلي البرتغال خوفا من انتشار فيروس كورونا.

وانتهت مباراة الذهاب بين برشلونة ونابولي بالتعادل الإيجابي 1/1.

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير تاريخ مواجهات برشلونة ضد الأندية الإيطالية قبل مواجهة نابولي:-

التقي فريق برشلونة طوال تاريخه في 67 مباراة رسمية ضد الأندية الإيطالية، واجه خلالها 9 أندية إيطالية، حقق الفوز في 30 مباراة، وخسر 15 مباراة، وحسم التعادل نتيجة 19 مباراة بينهما.

سجل فريق برشلونة 107 هدفًا في شباك الأندية الإيطالية خلال مبارياتهم في البطولات الرسمية، بينما استقبلت شباك الفريق الكتالوني 67 هدفًا فقط.

وجاءت مواجهات برشلونة الرسمية ضد أندية إيطاليا كالتالي:
- ميلان: 19 مباراة (فاز برشلونة بـ8 مباريات – خسر 5 مباريات – تعادل 6 مباريات - سجل 30 هدفًا واستقبلت شباكه 23 هدفًا).

- إنتر ميلان: 14 مباراة (فاز برشلونة بـ 8 مباريات – خسر مباراتين – تعادل في 4 مباريات - سجل 24 هدفًا واستقبلت شباكه 11 هدفًا).

- يوفنتوس: 13 مباراة (فاز برشلونة في 4 مباريات- خسر 5 مباريات – تعادل في 4 مباريات – سجل 15 هدفًا واستقبلت شباكه 14 هدفًا).

- فيورنتينا: 6 مباريات(فاز برشلونة في 3 مباريات – خسر مباراة – تعادل في مباراتين – سجل 12 هدفًا واستقبلت شباكه 7 اهداف).

- روما: 6 مباريات (فاز برشلونة في مباراتين – خسر مباراتين – تعادل في مباراتين – سجل 12 هدفًا واستقبلت شباكه 10 أهداف).

- أودينيزي: مباراتين( فاز برشلونة بهما – سجل 6 أهداف واستقبلت شباكه هدف).

- سامبدوريا: مباراتين (فاز برشلونة بالمباراتين – سجل 3 أهداف ولم يستقبل أي أهداف).

- لاتسيو: مباراة واحدة فاز بها برشلونة – سجل 4 أهداف ولم يستقبل أي أهداف.

- نابولي: مباراة واحدة انتهت بالتعادل 1 – 1.

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