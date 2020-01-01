مع قرب حلول عيد الأضحى.. هل تنتقل عدوى كورونا بين الأغنام والأبقار؟

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 08:54 م
أرشيفية
أرشيفية
سمر حسن
يحتفل العالم الإسلامى، بعيد الأضحى، الجمعة 31 يوليو، 10 ذى الحجة، وتحتفل مصر بعيد الاضحى من يوم عرفات غدا الخميس حتى الاثنين بذبح أضحية العيد تقربا لله سبحانه وتعالى، وإحياء لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يسأل بعض المسلمين هل ينتقل فيروس كورونا من الأضحية إلي البشر أو ينتقل الفيروس بين الحيوانات وبعضها.

نقل العدوى
توصلت الوكالة الصحية الفرنسية "أنسيس" إلى عدم وجود "أي دليل" على أن الحيوانات، التي أصيبت بفيروس كورونا المستجد يمكنها نقل العدوى للبشر، لكن دعت الوكالة إلى احترام قواعد النظافة الأساسية.

وقالت: يجب الإبلاغ عن بعض حالات فيروس كورونا للحيوانات أليفة، منذ ظهور وباء فيروس كورونا، تشمل حالات الاصابة كلبين وقطة في هونغ كونغ وقطة في بلجيكا، مما يثير مخاوف.

وأضافت وكالة "أنسيس" الصحة العامة الفرنسية، أن هذه الحالات المصابة بالفيروس من الحيوانات متفرقة ومعزولة بالمقارنة مع حالات تفشي الكبير للفيروس لدى البشر، وتقارن الوكالة العناصر الجديدة، على صعيد الفيروس.

لا يوجد دليل
أوضحت الوكالة الصحية، أن الإصابات الحيوانية في التجارب المعملية التي انتشرت النتائج خلال الأسابيع الأخيرة ولم تحظ بموافقة العلماء، وتظهر نتائج أن الخنازير والدجاج والبط لاتصاب بالفيروس، وتصاب الكلاب بالفيروس "بدرجة قليلة".

تواجه القطط الصغيرة، خطر التعرض للإصابة بفيروس كورونا، أن حيوانات النمس والهامستر حيوانات يمكن أن تظهر عليها أعراض سريرية، "أي انتقال للعدوى إلى إنسان من طريق حيوان منزلي لم يُثبت، ولا يوجد دليل علمي في الوقت الحالي على انتقال" فيروس كورونا المستجد "من حيوان منزلي إلى إنسان".

طرق العدوى
ينتشر مرض كورونا عن طريق العدوي من انسان لاخر علي الرغم من ذلك، هناك أدلة على امكانية انتقاله من البشر إلى الحيوانات، وعند اقامة شعائر النحر، ولاتقم بنحر الاضحية في المنزل.

واتبع تدابير السلامة بمنع التكدس والازدحام، ومحافظة على نظافة اليدين وأدوات المستخدمة واشتري الأضحية من أماكن رسمية موثوقة، ولاتنحر الاضحية التي تبدو مريضة ويفضل عزلها عن باقي الماشية.

طرق النحر
يجب مراعاة تدابير السلامة عند التخطيط للقيام بنحر الاضاحي وتوزيع لحومها، فكر في الاستعانة بمؤسسات متخصصة ورسمية وموثوقة لتجنب التكدس، وتخصيص أماكن خاصة، وغسل اليدين والجدران والارضيات القابلة للتنظيف.

حدد أحد افراد الاسرة ليكون مسئول عن القيام بالنحر، والتزم بالتباعد البدني وغسل اليدين بطريقة سليمة على مدار عملية النحر التجميع والتعبئة والتخزين والتوزيع وضمان جمع النفايات، والتخلص منها.

يجب أن يكون مرافق الذي يقوم بنحر الأضحية أثناء عيد الاضحي، واذا وافق الشروط الاتية، ضمان توافر خدمات الصحية، وتاكد من عدم ظهور اي اعراض على العاملين بالمرافق وتطبيقهم التدابير الوقائية، خضوع الماشية للفحص بيطري تخصيص مساحة لعزل الحيوانات.

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