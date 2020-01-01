ترامب يهدد شركات التكنولوجيا العملاقة باتخاذ إجراء تنفيذي ضدهم

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 08:49 م
بوابة الفجر

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، في تغريدة له على موقع التغريديات القصيرة "تويتر"، بإنه سيقوم باتخاذ إجراء تنفيذي بشأن شركات التكنولوجيا إذا لم يقر أعضاء مجلس النواب تشريعا لهم.

 

وجاء تهديد ترامب قبل جلسة استماع في الكونغرس مع رؤساء أربع من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، وكتب على تويتر، قائلًا: "إذا لم يحقق الكونغرس الإنصاف فيما يتعلق بشركات التكنولوجيا العملاقة، وهو ما كان ينبغي عليهم فعله منذ سنوات، فسأفعل ذلك بنفسي بأوامر تنفيذية".

 

وأضاف "في واشنطن، اقتصر الأمر كله على الحديث ولم يتم اتخاذ أي إجراء لسنوات، وشعب بلدنا سئم هذا الوضع!".

 

ويتهم ترامب منذ فترة طويلة شركات التكنولوجيا الكبرى بفرض رقابة على ما ينشره الساسة المحافظون، وأكد البيت الأبيض يوم الأربعاء أن الإدارة تدرس طرقا لفرض رقابة أكبر على المنصات عبر الإنترنت.

 

وصرح الرئيس الأمريكي بأنه سيتابع جلسة استماع في الكونغرس التي سيدلي خلالها رؤساء أربع شركات كبرى بمجال التكنولوجيا بشهاداتهم عن كثب قبل إجراء تحقيق بشأن مكافحة الاحتكار.

 

وقال ترامب للصحفيين قبل مغادرته واشنطن: "لا شك في أن ما تفعله شركات التكنولوجيا الكبرى سيء للغاية".

 

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