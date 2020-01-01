كنز جديد.. متحدث البترول يكشف تفاصيل اكتشافات حقل بشروش (فيديو)



وأضاف عبدالعزيز خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة " صدى البلد" أن الـ12 اتفاقية موزعة في مناطق متفرقة في الصحراء الغربية، وشرق البحر المتوسط، وأرض البحر المتوسط، وفى البحر الأحمر.



وأشار إلى أن اكتشافات حقل بشروش للغاز الطبيعى ينتج 32 قدم مكعب يوميًا وهو ما يعد بشرة خير، مؤكدا أن الهدف من تلك الاكتشافات هو زيادة الاحتياطي البترولي والبترول بشكل عام، وبالتالي يكون هناك زيادة في الإيرادات للدولة.



وأكد أن وزارة البترول تتعاون مع شركات جديدة لاكتساب مزيد من المهارات ومعرفة كل ما هو جديد، لافتًا إلى أن إنتاج مصر في اليوم يبلغ أكثر من 7 مليارات قدم مكعب من الغاز الطبيعي.







وأوضح المتحدث باسم وزارة البترول، أن الاستثمارات تأثرت في الفترة الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن المستثمرين والشركات العالمية يعلمون بكل جدية مع مصر، ولذلك التعاون لم يتوقف.







من جانبه قال وزير البترول المصري طارق الملا لرويترز يوم الأربعاء إن إجمالي المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية تراجع إلى 850 مليون دولار في نهاية يونيو الماضي رغم تداعيات أزمة فيروس كورونا. وانخفضت المستحقات بذلك 5.5 بالمئة عن مستواها في نهاية السنة المالية 2018-2019 حين بلغت 900 مليون دولار.







وأضاف الملا: ”رصيد مستحقات الشركاء الأجانب انخفض بنهاية يونيو إلى 850 مليون دولار من 900 مليون دولار قبل عام رغم تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد“.





قال حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن هناك 12 اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز، موضحًا أن الدولة تسعى طول الوقت للتوسع في اكتشافات البترول.