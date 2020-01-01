كنز جديد.. متحدث البترول يكشف تفاصيل اكتشافات حقل بشروش (فيديو)

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 08:49 م
حمدي عبدالعزيز
حمدي عبدالعزيز
شيماء حسن
قال حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن هناك 12 اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز، موضحًا أن الدولة تسعى طول الوقت للتوسع في اكتشافات البترول.

وأضاف عبدالعزيز خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة " صدى البلد" أن الـ12 اتفاقية موزعة في مناطق متفرقة في الصحراء الغربية، وشرق البحر المتوسط، وأرض البحر المتوسط، وفى البحر الأحمر.

وأشار إلى أن اكتشافات حقل بشروش للغاز الطبيعى ينتج 32 قدم مكعب يوميًا وهو ما يعد بشرة خير، مؤكدا أن الهدف من تلك الاكتشافات هو زيادة الاحتياطي البترولي والبترول بشكل عام، وبالتالي يكون هناك زيادة في الإيرادات للدولة.

وأكد أن وزارة البترول تتعاون مع شركات جديدة لاكتساب مزيد من المهارات ومعرفة كل ما هو جديد، لافتًا إلى أن إنتاج مصر في اليوم يبلغ أكثر من 7 مليارات قدم مكعب من الغاز الطبيعي.


وأوضح المتحدث باسم وزارة البترول، أن الاستثمارات تأثرت في الفترة الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن المستثمرين والشركات العالمية يعلمون بكل جدية مع مصر، ولذلك التعاون لم يتوقف.


من جانبه قال وزير البترول المصري طارق الملا لرويترز يوم الأربعاء إن إجمالي المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية تراجع إلى 850 مليون دولار في نهاية يونيو الماضي رغم تداعيات أزمة فيروس كورونا. وانخفضت المستحقات بذلك 5.5 بالمئة عن مستواها في نهاية السنة المالية 2018-2019 حين بلغت 900 مليون دولار.


وأضاف الملا: ”رصيد مستحقات الشركاء الأجانب انخفض بنهاية يونيو  إلى 850 مليون دولار من 900 مليون دولار قبل عام رغم تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد“.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة البترول حقل بشروش انتاج الغاز الطبيعي الثروة المعدنية

أخبار تهمك

بعد فشل صفقة موليكا.. فايلر يطلب ضم الدبابة النيجيرية للأهلي

منذ ساعة و 19 دقيقة

خبير سياسي يكشف حقيقة لجوء مصر للحل العسكري في سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

"التعليم" تنتهى من إعداد نتيجة الثانوية العامة 2020 (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 7 ساعات

إطلالة جديدة لنجم ليفربول محمد صلاح قبل عيد الأضحى

منذ ربع ساعة

كيكي سيتين يستعين برديف برشلونة قبل مواجهة نابولي

منذ ساعة و 16 دقيقة

طبيب الزمالك يكشف حجم إصابات ثلاثي الفريق في ودية الجيش

منذ أقل من نصف ساعة

لاوتارو يحسم مستقبله مع برشلونة

منذ أقل من ساعتين

فان دي بيك يكشف سبب فشل انتقاله إلى ريال مدريد

منذ 41 دقيقة

لاتسيو ينهي الاتفاق مع نجم ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

النقل تعلن زيادة أسعار هذه القطارات رسميا بداية من الغد (التفاصيل)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الكشف عن حجم إصابة ياسر إبراهيم ومدة غيابه عن الأهلي

منذ أقل من ساعتين

بعد تصريحات السيسي.. أول رد إثيوبي على نشوب نزاع عسكري مع مصر

منذ يوم

بسبب الوداد.. تحذير فوري من فايلر للاعبي الأهلي

منذ ساعة الا ربع

تحذير عاجل من أحمد موسى للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم

السجن 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه على منار سامى فتاة "التيك توك"

منذ حوالي 9 ساعات

ننشر مواعيد القطارات الجديدة المقرر زيادة أسعار تذاكرها غدا

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

البترول: استثمارات حقل ظهر تصل إلى 11 مليار دولار (فيديو)

حمدي عبدالعزيز: 2018 شهد 61 كشف بترولي جديد

كيف سترفع مصر صادراتها من الغاز ؟

البترول: قفزة كبيرة في اكتشافات الغاز خلال 6 سنوات

التفاصيل الكاملة لاكتشاف حقل جديد للغاز قبالة الساحل المصري

وزير البترول: تراجع مستحقات شركات النفط الأجنبية إلى 850 مليون دولار

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:29 م

لاوتارو يحسم مستقبله مع برشلونة

النقل تعلن زيادة أسعار هذه القطارات رسميا بداية من الغد (التفاصيل)

04:11 م

خبير سياسي يكشف حقيقة لجوء مصر للحل العسكري في سد النهضة

08:27 ص

بعد تصريحات السيسي.. أول رد إثيوبي على نشوب نزاع عسكري مع مصر

06:38 م

السجن 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه على منار سامى فتاة "التيك توك"

12:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»