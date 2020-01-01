تحرك لفرض عقوبات أمريكية على تركيا بسبب تدخلاتها في ليبيا (فيديو)

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 08:36 م
بوابة الفجر

يستعد عدد من النواب الأميركيين، لتقديم مشروع قانون يدعو إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لفرض عقوبات على تركيا وروسيا لدورهما في إذكاء الصراع في ليبيا. 

وكشفت مجلة foreign policy الأميركية، الأربعاء، عن مشروع القانون هذا الذي يتم تحضيره في مجلس النواب والكونغرس والذي يجبر إدارة ترمب على فرض عقوبات على تركيا وروسيا، وسط تحذيرات وزارة الدفاع الأميركية من نشر المرتزقة الأجانب في المنطقة المشتعلة، حسبما جاء بمنصة "مداد نيوز" السعودية.

 

وبحسب المجلس، فإن قانون الاستقرار الليبي، الذي من المتوقع أن يصدر عن لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب هذا الأسبوع، سيفرض عقوبات إلزامية على البلدين في غضون ستة أشهر، مما يمنح البيت الأبيض مساحة كبيرة لإلغاء تأشيرات الدخول الأميركية أو تجميد الأموال في البنوك الأميركية لمنع روسيا وتركيا من إقامة جسر فوق البحر الأبيض المتوسط.

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