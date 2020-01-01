فان دي بيك يكشف سبب فشل انتقاله إلى ريال مدريد

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 08:36 م
بوابة الفجر
حسام مجدي

كشف الهولندي دوني فان دي بيك لاعب وسط نادي أياكس أمستردام عن السبب وراء فشل انتقاله إلى صفوف نادي ريال مدريد.

وكانت العديد من التقارير الصحفية قد أشارت منذ فترة إلى أن فان دي بيك كان قريب جدا من الانضمام إلى صفوف نادي ريال مدريد ولكن توقفت الصفقة بشكل مفاجئ.

وكشفت شبكة "ديفنسا سنترال" الإسباني أن فان دي بيك أخبر المقربين منه في نادي أياكس أنه يعرف أن زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد هو السبب في فشل انتقاله إلى النادي في الصيف.

وأكدت الصحيفة أن فان دي بيك واثق أن زايدان هو من رفض انضمامه إلى ريال مدريد في الصيف لأنه لا يرغب فيه بالفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن فان دي بيك لن ينضم إلى صفوف نادي ريال مدريد مادام زيدان مدربا للفريق الملكي لأنه لا يراه قادر على تدعيم خط الوسط.

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