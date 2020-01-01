صراع الحذاء الذهبي.. تعرف على ترتيب هدافي الدوريات الأوروبية الكبرى

اشتعل صراع الحصول على جائزة الحذاء الذهبي لهذا الموسم، خاصة بعد تسجيل تشيرو ايموبيلي هاتريك في شباك فريق هيلاس فيرونا خلال انتصار فريقه لاتسيو بنتيجة 5-1، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من الكالتشيو.





ويتقاسم حالياً تشيرو ايموبيلي صدارة هدافي الدوريات الأوروبية الكبرى مع روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ برصيد 34 هدف، ولكن المهاجم البولندي قد أنهى موسمه مع الفريق البافاري في البوندسليجا.





ويأتي البرتغالي كريستيانو رونالدو في المركز الثاني بعد الثنائي المتصدر برصيد 31 هدف، وبفارق 3 أهداف عن تشيرو ايموبيلي وليفاندوفسكي، حيث سجل هدف وحيد في شباك سامبدوريا بالمباراة الأخيرة بالدوري الإيطالي.





وأصبحت المنافسة منحصرة بين تشيرو ايموبيلي وكريستيانو رونالدو، وذلك بسبب انتهاء جميع الدوريات الأوروبية الكبرى، ويأمل روبرت ليفاندوفسكي أن لا يتخطى أحد اللاعبان الهدف رقم 34 من أجل تقاسم جائزة الحذاء الذهبي.





وابتعد الأرجنتيني ليونيل ميسي في المنافسة على الجائزة خلال الموسم الجاري بعد حصدها في الموسم الماضي، وسجل ليو 25 هدف بالليجا هذا الموسم.