الزمالك يدخل معسكرًا جديدًا ببرج العرب.. ويكتفي بالوديات الخمس

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 08:33 م
بوابة الفجر
رامي بشاي

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكره القدم بنادي الزمالك بقياده الفرنسي باتريس كارتيرون دخول اللاعبين في معسكر مغلق بأحد فنادق مدينة برج العرب بالإسكندرية اعتبارا من يوم السبت المقبل وذلك حتى عودة بطولة الدوري  الممتاز في بدايات الشهر المقبل.

كان الزمالك قد واجه طلائع الجيش وديا اليوم ببرج العرب وتعادلا بهدف لكل منهما في إطار استعداداته لاستئناف النشاط الرياضي بعد توقفه أربعة أشهر بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا.

وفي سياق متصل، اكتفى باتريس كارتيرون بالمباريات الودية الخمس التي خاضها الفريق خلال معسكري برج العرب الأول والثاني حتى الآن استعدادا لاستئناف المباريات الرسمية وأولها الدوري الممتاز الشهر المقبل.

وواجه الزمالك كلا من سموحة وبيراميدز ووادي دجلة وطنطا وأخيرا طلائع الجيش في إطار استعداداته لاستئناف النشاط الرياضي بعد توقفه أربعة أشهر بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا.

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