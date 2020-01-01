وفد من صحفيو البحر الأحمر يقدم التهنئة للانبا ايلاريون لمرور عام لتجليسه أسقفًا لإبراشية البحر الأحمر (صور)

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 08:33 م
بوابة الفجر
محمد طه
قدم وفد من الصحفيين والإعلاميين بالبحر الأحمر التهنئة للأنبا ايلاريون أسقف البحر الأحمر بمناسبة مرور عام على تنصيبه أسقفاََ لايبراشية البحر الأحمر.

وضم الوفد كلا من:- محمد السيد سليمان مدير مكتب جريدة المصرى اليوم، أحمد عوض مدير مكتب الإذاعة، وشاذلى عبد الراضي مدير مكتب جريدة الوطن، وعماد عرفه مدير مكتب جريدة اليوم السابع، وعلى عواد مدير مكتب جريدة الدستور، ومحمد طه مراسل جريدة الفجر.

وأكد محمد سليمان خلال كلمته أن الوحدة الوطنية أساس التقدم فى أى مجتمع وقد دل التاريخ على إن ضعف الأمم وانحلالها يكون السبب الرئيسى فيه هو عدم وعيهم بأهمية وضرورة الوحدة الوطنية.


ومن جانبه وجه الأنبا ايلاريون أسقف البحر الأحمر، الشكر والتقدير لوفد الصحفيين على هذه اللفته الطيبة، التى تدل على وحدة هذا الشعب المصري العظيم، مقدمًا التهنئة لاهالى البحر الأحمر بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وفي سياق منفصل أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 1121 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 35959 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 465 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 39 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 92947 حالة من ضمنهم 35959 حالة تم شفاؤها، و4691 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
وفد من صحفيو البحر الأحمر يقدم التهنئة للانبا ايلاريون لمرور عام لتجليسه أسقفًا لإبراشية البحر الأحمر (صور)
وفد من صحفيو البحر الأحمر يقدم التهنئة للانبا ايلاريون لمرور عام لتجليسه أسقفًا لإبراشية البحر الأحمر (صور)
وفد من صحفيو البحر الأحمر يقدم التهنئة للانبا ايلاريون لمرور عام لتجليسه أسقفًا لإبراشية البحر الأحمر (صور)
وفد من صحفيو البحر الأحمر يقدم التهنئة للانبا ايلاريون لمرور عام لتجليسه أسقفًا لإبراشية البحر الأحمر (صور)
وفد من صحفيو البحر الأحمر يقدم التهنئة للانبا ايلاريون لمرور عام لتجليسه أسقفًا لإبراشية البحر الأحمر (صور)
وفد من صحفيو البحر الأحمر يقدم التهنئة للانبا ايلاريون لمرور عام لتجليسه أسقفًا لإبراشية البحر الأحمر (صور)
وفد من صحفيو البحر الأحمر يقدم التهنئة للانبا ايلاريون لمرور عام لتجليسه أسقفًا لإبراشية البحر الأحمر (صور)
وفد من صحفيو البحر الأحمر يقدم التهنئة للانبا ايلاريون لمرور عام لتجليسه أسقفًا لإبراشية البحر الأحمر (صور)
وفد من صحفيو البحر الأحمر يقدم التهنئة للانبا ايلاريون لمرور عام لتجليسه أسقفًا لإبراشية البحر الأحمر (صور)
وفد من صحفيو البحر الأحمر يقدم التهنئة للانبا ايلاريون لمرور عام لتجليسه أسقفًا لإبراشية البحر الأحمر (صور)

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