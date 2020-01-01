بسبب الوداد.. تحذير فوري من فايلر للاعبي الأهلي









حرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على توجيه تحذير شديد اللهجة إلى اللاعبين قبل عودة منافسات الدوري العام.





وجاء تحذير فايلر للاعبين، بضرورة عدم التفكير في مواجهتي الوداد البيضاوي المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بالوقت الحالي.





وشدد المدرب السويسري على اللاعبين، ضرورة التركيز في الوقت الحالي على مواجهة إنبي، المقرر لها يوم 6 أغسطس المقبل، في بداية مباريات الفريق بعد عودة النشاط الرياضي.





ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي، خلال شهر سبتمبر المقبل في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث من المنتظر أن تقام مباراة الذهاب في المغرب يوم 25 أو 26 سبتمبر بينما تقام مباراة الإياب يوم 2 أو 3 أكتوبر المقبل بالقاهرة.



