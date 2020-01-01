أمانة الحدود الشمالية تكمل جاهزية المسالخ

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 08:05 م
بوابة الفجر

أعلنت أمانة الحدود الشمالية ممثلة بوكالة الخدمات بإدارة المسالخ، اليوم الأربعاء، أكتمال جاهزيتها لاستقبال المواطنين في مسالخ عرعر ومحافظاتها والقرى التابعة حيث جهزت ١٠ مسالخ رئيسة و ١٨ ملحمة ومطبخا بالمنطقة وذلك خلال أيام عيد الأضحى.

 

وأوضح أمين المنطقة المهندس شمام الشمري أنه وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية قامت الأمانة في استكمال برامجها وخطواتها التنفيذية لتهيئة المسالخ ونظافتها خلال أيام العيد والإشراف على عملية تنظيم استلام الأضاحي وتسليمها والتأكد من صلاحيتها ،لافتاً الانتباه إلى التقيد بالتعليمات الصحية من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية مع جوانب العناية الشخصية الخاصة والتأكيد على الالتزام بالأدوات المعقمة والنظيفة والتقيد بالزي المتكامل.

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