الزمالك يتعادل مع طلائع الجيش وديًا

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، المباراة الودية التي جمعت فريقي الزمالك وطلائع الجيش، مساء اليوم، الأربعاء، في إطار استعداداتهم لاستئناف بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.





وبدأ الزمالك اللقاء بتشكيل يضم محمد أبوجبل في حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمود حمدي “الونش” وحازم إمام ومحمد عبدالشافي في خط الدفاع وطارق حامد وفرجاني ساسي وإسلام جابر وأحمد سيد “زيزو” في خط الوسط وأسامة فيصل ومصطفى محمد في خط الهجوم .





وبدأت المباراة سريعة من جانب الفريقين وانطلق الجيش مبكرا عن طريق أحمد سمير من الجانب الأيسر ومررها لتصل لكريم طارق داخل المنطقة في الدقيقة الخامسة يسددها قوية في الشباك معلنا تقدم الطلائع بهدف دون رد .





وجاء رد الزمالك سريعا في الدقيقة السابعة من عمر المباراة بعد بينية رائعة من مصطفى محمد ليستقبلها زيزو داخل المنطقة خلف الدفاع ويسددها أرضية في الشباك معلنا تعادل الفريقين بهدف لكل منهما .





بعد البداية السريعة سيطر الزمالك على مجريات اللعب وانطلق فرجاني ساسي بكرة من الجانب الأيمن وحصل على ركلة حرة سددها إسلام جابر لكنها ارتطمت بالحائط البشري في الدقيقة 12 من عمر المباراة .





وحاول الزمالك اللعب من جانبي الملعب عن طريق أسامة فيصل وزيزو فيما اعتمد الجيش على قوة فرانك ستيفن لكسب الكرات المشتركة بوسط الملعب وينطلق أحمد سمير ويمررها لعمار حمدي الذي انطلق بدفاع الزمالك وسددها لكنها تعلو العارضة في الدقيقة 18 من عمر المباراة .





ويواصل الزمالك الضغط على دفاع الطلائع ويحصل زيزو على ركلة حرة من الجانب الأيسر يلعبها زيزو عرضية لكنها تمر بدون خطورة على مرمى الجيش بعدها يمر إسلام جابر من الدفاع ويحصل على ركلة حرة جديدة من الجانب الأيمن هذه المرة ويلعبها زيزو أيضا عرضية يحولها مصطفى محمد برأسية قوية لكنها تمر بجوار القائم بقليل في الدقيقة 22 من عمر المباراة .





وتستمر محاولات الزمالك السريعة وينطلق إسلام جابر في الجانب الأيمن ويحصل على ركلة حرة تمر سريعة ويحولها حازم إمام عرضية لكنها تخرج لركنية في الدقيقة 27 من عمر المباراة مرت عرضية وحولها مصطفى محمد برأسية تعلو العارضة .





ويتوغل زيزو بكرة مرتدة سريعة في دفاعات الجيش ويمر في عمق المنطقة ليتعرض للإعاقة وركلة حرة وبطاقة صفراء لعمار حمدي في الدقيقة 31 من عمر المباراة ومعها يوقف الحكم المباراة لالتقاط الأنفاس وشرب السوائل ومع استئناف اللعب تنفذ الركلة الحرة عرضية لكنها تمر بدون خطورة .





ويكثف الزمالك من هجماته خاصة من الجانب الأيمن عن طريق حازم إمام وإسلام جابر لكن دفاع الجيش يفسد الهجمات فيما اعتمد الجيش على محاولات أحمد سمير وعمار حمدي التي لم تشكل خطورة على المرمى .





ويفرض الزمالك سيطرته على اللعب وينوع الهجمات من جانبي الملعب لكن دفاع الجيش المحكم حال دون الخطورة على المرمى ويستقبل زيزو الكرة داخل المنطقة يسددها يسارية لكنها تعلو العارضة في الدقيقة 43 من عمر المباراة .





وينطلق إسلام جابر في هجمة سريعة لكن دفاع الجيش يشتتها ويرد بهجمة تصل لأحمد سمير الذي حصل على ركلة حرة على حدود منطقة الزمالك تم تسديدها ضعيفة لم تشكل خطورة.





وتمر اللحظات الأخيرة من عمر الشوط دون خطورة من جانب الفريقين ليطلق الحكم محمد معروف صافرته معلنا نهاية الشوط بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما .





ومع بداية الشوط الثاني شارك الزمالك بنفس التشكيل الأساسي ويظهر الطلائع مباغتا في محاولة لشن هجمات على مرمى الزمالك ويحصل محمود علاء على بطاقة صفراء بعد تدخل مع لاعب الجيش في وسط الملعب .





وينطلق عمار حمدي من الجانب الأيسر ويمر من دفاع الزمالك ويحولها عرضية تصل داخل المنطقة لأحمد سامي ويتعرض لإعاقة من طارق حامد ويشير الحكم لركلة جزاء قبل أن يعود لتقنية الفيديو ويتم إلغاء الركلة في الدقيقة 50 من عمر المباراة .





ومن كرة طولية بوسط الملعب يتدخل محمد أشرف روقا لاعب الجيش بعنف مع أسامة فيصل ليشهر الحكم البطاقة الحمراء مباشرة في وجه اللاعب البديل ليكمل الجيش المباراة بعشرة لاعبين .





ويمرر الزمالك كرة طولية داخل المنطقة حاول عليها مصطفى محمد لكن بدون خطورة بعدها هدأ اللعب بوسط الملعب من جانب الزمالك في محاولة لفتح ثغرة بدفاع الجيش .





ويحاول الجيش التسليم والتسلم القصير لمجاراة الزمالك في وسط الملعب ويخطف زيزو الكرة من الجانب الأيمن ويمررها عرضية تتحول للجانب الأيسر وتعود عرضية من جديد حاول عليها فيصل لكن بدون خطورة في الدقيقة 59 من عمر المباراة .





ويمرر إسلام جابر كرة بينية على حدود المنطقة بعدها تصل لأسامة فيصل حاول تمريرها عرضية شتتها دفاع الجيش مرتدة سريعة لناصر منسي الذي انطلق من الجانب الأيمن وسددها مرت بجوار القائم .





وفي الدقيقة 63 يجري الجهاز الفني تغييرين بنزول محمد عنتر بدلا من أسامة فيصل وحسام أشرف بدلا من زيزو الذي خرج وهو يعاني من إصابة عضلية .





ومن هجمة منظمة للزمالك مرر مصطفى محمد كرة بينية لحسام أشرف الذي ظهر نشيطا منذ نزوله ومررها عرضية لمحمد عنتر الذي سددها لكن يتصدى لها محمد بسام في الدقيقة 66 من عمر المباراة .





ويخرج مصطفى محمد متأثرا بإصابة عضلية ويشارك بدلا منه كابونجو كاسونجو في الدقيقة 69 من عمر المباراة .





وينحصر اللعب في وسط الملعب ويحاول الزمالك من الجانب الأيسر وتمر الكرة عرضية يستقبلها كاسونجو لكنها تخرج بعيدا عن المرمى .





ودفع كارتيرون بمحمد حسن بدلا من طارق حامد الذي حصل على بطاقة صفراء بعد كرة مشتركة في وسط الملعب في الدقيقة 75 من عمر المباراة .





ويوقف الحكم اللعب للحظات لالتقاط الأنفاس وشرب السوائل من جانب الفريقين ويعود اللعب مجددا ويحاول الزمالك الاختراق من الجانب الأيسر لكن بدون خطورة .





ويدفع الجهاز الفني بكريم بامبو بدلا من إسلام جابر في الدقيقة 81 من عمر المباراة ويمرر حسام أشرف كرة بينية للونش المتقدم الذي مررها عرضية لكاسونجو ليسددها أرضية لكنها تمر بعيدا عن المرمى .





ويكثف الزمالك من هجماته في الدقائق الأخيرة ويمرر كاسونجو كرة عرضية من الجانب الأيمن تصل لكريم بامبو لكن يتدخل الدفاع ويبعد الكرة .





وينطلق حازم إمام من الجانب الأيمن ويمررها على حدود المنطقة ويتدخل دفاع الطلائع ويبعد الكرة ويحتسب الحكم 3 دقائق وقت بدل ضائع لم تشهد خطورة من جانب الفريقين لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق .



