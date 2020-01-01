لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي تحدد مهلة أخيرة لقيد اللاعبين

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 08:12 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
كشفت تقارير صحفية اليوم الأربعاء، مطالبة لجنة الاحتراف أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، ودوري الدرجة الأولى والثانية، بسرعة قيد لاعبين الذي تم تجديد عقودهم، من خلال نظام مطابقة الانتقالات الدولية الإلكتروني "آي تي إم إس" ونظام التنقلات المحلية "دي تي إم إس".

ووفقاً لما ورد بصحيفة "الرياضية" السعودية:" أعطت اللجنة لجميع الأندية 24 ساعة، قبل ميعاد استكمال منافسات البطولات السعودي، الذي تبدأ بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وذلك في الرابع من أغسطس القادم".

وأكدت اللجنة عبر خطاب، حصلت "الرياضية" على نسخة منه، أن الثالث من أغسطس هو آخر موعد لاستقبال الطلبات عبر النظام الدولي.

وكانت لجنة الاحتراف قد خاطبت الأندية في وقت سابق بآلية تمديد العقود، مع تقديم عدد من التوصيات، حيث طالبت النادي واللاعب بعمل اتفاقية خاصة بتمديد العقد الاحترافي حتى 15 سبتمبر المقبل للأندية المشاركة في الدوري، في حين تمدد العقود حتى الخامس من أكتوبر المقبل للأندية المتنافسة في كأس خادم الحرمين الشريفين، وهي أندية النصر والهلال والأهلي وأبها، بنفس أجر عقده الحالي، أو أقل.

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