الفجر" ترصد أبرز استعدادات محافظة كفر الشيخ لعيد الأضحى المبارك (خاص)

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استعدت محافظة كفر الشيخ لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بعدد من القرارات والإجراءات الإحترازية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد، وأيضا للعمل علي أي مشكلة أو حادث طارئ قد يحدث، فضلا عن حملات تموينية وبيطرية مكثفة علي الأسواق للتأكد من جودة السلع المعروضة وخاصة اللحوم، وفيما يلي نستعرض أبرز تلك الإستعدادت:



بداية أكد الدكتور أيمن عبداللاه، مدير عام الطب البيطري بكفرالشيخ، أنه قد تم إعلان حالة الطوارئ وقطع أجازات الأطباء البيطريين علي مستوي المحافظة من أجل الاستعداد لفتح 19 مجزر مجانا أمام المواطنين مجانا لذبح أضاحيهم وسط تشديد الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا ولعل أبرزها منع أي حد من المواطنين من دخول المجازر إن لم يكن يرتدي الكمامة الطبية.



وأضاف مدير عام الطب البيطري، خلال حديثه مع "الفجر"، أنه أيضا تم تشكيل حملات مكبرة للتفتيش المفاجئ علي الأسواق والتي تمكنت مؤخرا من ضبط أكثر من 11 طن لحوم متنوعة فاسدة ومجهولة المصدر، فضلا عن الحملات اليومية علي كافة الأسواق ومحال الجزارة والتأكد من وجود أختام المجزر علي الذبائح.



من جانبه، فقد أكد المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، أن المديرية قد أعدت خطة عمل خلال فترة عيد الأضحى المبارك علي رأسها التأكد من توافر جميع السلع الغذائية في كافة المنافذ بأسعارها دون إستغلال وأيضا التأكد من إنتظام العمل بالمخابز وفقا لما هو مقرر لها وكذلك تكثيف حملات التفتيش علي الأسواق.



وأوضح، وكيل وزارة التموين، خلال تصريحات خاصة ل "الفجر "، أنه قد تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية لمراقبة الوضع واستقبال الشكاوي خلال عيد الأضحى المبارك.، والتدخل الفوري في حال وجود أي طارئ يستدعي ذلك.



فيما أعلنت مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، حالة الطوارئ القصوي بكافة المستشفيات والوحدات الصحية التابعة لها وقطع أجازات الأطباء والتأكد من توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات ومتابعة الوضع لحظة بلحظة.



وأكد مصدر بالمديرية، خلال تصريح خاص ل "الفجر"، أنه قد تم إعداد خطة للتعامل مع حالات اشتباه كورونا خلال عيد الأضحى والتعامل معها حسب البروتوكول المحدد من وزارة الصحة، موضحا أن كافة المستشفيات أصبحت مستعدة لإستقبال حالات الاشتباه، وكذلك أي طارئ يحدث خلال فترة العيد.



وأخيرا فقد أكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، أنه قد كلف بإنشاء غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة وأخري فرعية في كل مركز لرصد الأحداث واستقبال أي شكاوي والتعامل الفوري معها، فضلا عن تكليف رؤساء المراكز برفع مخلفات القمامة من الشوارع أولا بأول، والتأكد من قيام حملات مشتركة بين التموين والطب البيطري علي الأسواق للتأكد من جودة كافة أنواع السلع المعروضة ومنع التلاعب والاستغلال.



وأضاف محافظ كفر الشيخ، خلال تصريحات خاصة ل "الفجر"، أنه سيتم تكثيف عمليات التعقييم والتطهير خلال أيام عيد الأضحى كإجراء إحترازي لمواجهة إنتشار فيروس كورونا، وتطبيق كافة قرارات رئاسة مجلس الوزراء في ذلك الشأن ولاسيما منع التجمعات.



وأما فيما يخص ذبح الأضاحي، فقد حذر المحافظ المواطنين من الذبح في الشوارع لما يسببه من مظهر غير حضاري - حسب وصفه- وفرض غرامة 500 جنيه لمن يقوم بفعل ذلك، مناشدا إياهم التوجه إلي مجازر الطب البيطري والتي سيتم فتحها مجانا طوال أيام العيد