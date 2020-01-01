"الكهرباء" تكشف استعدادات الشركة لعيد الأضحى المبارك (فيديو)







"الكهرباء": تلقينا 300 ألف طلب لحجز العداد الكودي





أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اليوم الثلاثاء إنها تلقت نحو 300 ألف طلب من خلال منصتها الالكترونية الخاصة بحجز العداد الكودي والغاء نظام الممارسة منذ فتح طلبات الحجز في يوليو وحتى الآن.







وأوضحت الوزارة في بيانا لها، أن جميع الطلبات شملت انحاء الجمهورية من خلال تلقي الطلبات على مستوي تسع شركات التوزيع مؤكدة على انها ترد فورا على اي استفسارات تردد اليها الكترونيا.





وكانت الوزارة اعلنت في بداية شهر يوليو بدأ تلقي طلبات ابحجز للمواطنين الراغبين في الغاء نظام المحاسبة الممارسة والتحول إلى العداد الكودي، والذي يمنحه طريقة عادلة لحساب معدلات استهلاكهم.





إستمرارًا لجهود وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتدعيم الشبكة المصرية للنقل على مختلف أنحاء الجمهورية وقعت، اليوم الاثنين، الشركة المصرية لنقل الكهرباء مع شركة سيمنس ( Siemens Technologies S.A.E) عقد لتنفيذ عملية إنشاء محطة محولات بشائر الخير (3، 5) التابعة لمنطقة كهرباء الإسكندرية وغرب الدلتا.



أوضحت مشالى أن العقد يتضمن إنشاء محطة محولات بشائر الخير (3، 5) جهد 6611 ك.ف سعة 3× 40 م.ف.أ بمهمات النوع المعزول بالغاز (GIS) غير شاملة توريد المحولات الرئيسية بنظام تسليم المفتاح.



واضافت أن الغرض من المشروع توفير التغذية الكهربائية لمشروع بشائر الخير (3، 5) بمنطقة مأوى، الصيادين، القبارى، الطريق الدولى بإجمالى عدد 256 بلوك بعدد 512 عمارة سكنية.

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن الوزارة لديها من الكهرباء ما يكفي كافة احتياطات مصر من الطاقة حتى الاحتياجات المتوقعة في المستقبل، لافتَا إلى أن الفترة المقبلة لن تشهد أي تخفيف للأحمال.وتابع "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأربعاء، أن انقطاع الكهرباء قلت بصورة كبيرة جدًا بسبب تطوير الشبكة، لافتَا إلى أن الوزارة خصصت رقم 121 لاستقبال أي شكاوي خاصة بالكهرباء على مدار 24 ساعة.وأشار إلى أن الوزارة رفعت حالة الطواري خلال فترة الأعياد للتدخل حال حدوث أي مشاكل في الكهرباء، وبإذن الله لن تحدث أي مشاكل في هذا القطاع.