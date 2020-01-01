أسعار الذهب تواصل تحطيم الأرقام القياسية بنهاية التعاملات





تواصل أسعار الذهب تحطيم الأرقام القياسية المرتفعة بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، مع تراجع أسعار الدولار ليتواكب مع تزايد القلق بشأن ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس وتوقعات التضخم المحتمل إثر مزيد من تدابير التحفيز.









وتلقى المعدن الأصفر الدعم من ضعف العملة الأمريكية التي تتزامن مع تزايد حالات الإصابة بالوباء على الصعيد العالمي وفي الولايات المتحدة بشكل خاص.





واستفاد الذهب أيضاً من احتمالات حزمة تحفيز أمريكية جديدة بقيمة تريليون دولار، حيث يلجأ المستثمرون في هذه الحالة إلى المعدن باعتباره أداة تحوط ضد التضخم.





وينظر المستثمرون بعين الاهتمام إلى قرار السياسة النقدية من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث ينتهي الاجتماع اليوم وسط توقعات بعدم تحريك معدل الفائدة عن نطاقه الحالي.





وعلى صعيد الأرقام الاقتصادية، تراجع عجز الميزان التجاري السلعي في الولايات المتحدة بعكس التوقعات خلال الشهر الماضي، في حين ارتفعت مبيعات المنازل الأمريكية قيد الانتظار خلال نفس الفترة.





وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم أغسطس بنحو 0.5 بالمائة أو ما يعادل 8.80 دولار ليصل إلى 1953.40 دولار للأوقية.





وكان سعر العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر ارتفع إلى مستوى 1978.70 دولار للأوقية خلال الجلسة.





وبحلول الساعة 5:45 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.4 بالمائة عند مستوى 1961.40 دولار للأوقية.





وفي تلك الأثناء، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة ليهبط إلى 93.401.