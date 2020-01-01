الفيروسات الكبدية: مصر عالجت 3.4 مليون مصاب بفيروس سي في 6 سنوات

قالت الدكتورة منال حمدي السيد، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، إنه تم علاج 3.4 مليون مصري خلال 6 سنوات وهو ما يمثل أكثر من 50% من نسب الإصابات بالنسبة للعالم، مشيرة إلى أن الشفاء من فيروس سي يحسن القدرة على العمل والنشاط العام في جسم الإنسان.





وأضافت منال في لقائها عبر سكايب ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" أن مصر في عام 2014 تفاوضت على العقار الأجنبي لعلاج فيروس سي، وخلال عامين أصبح العلاج المصري هو الأساسي، وتم علاج 2 مليون مصاب بالفيروس حتى عام 2018.



وأشارت إلى أن هناك شركات مصرية في تصنيع عقار فيروس سي منذ 2016، موضحة أن الصحة وجهت سيارات إلى كل مكان حتى حلايب وشلاتين لإجراء مسح الفيروس في السجون ولبعض اللاجئين، وكذلك حملة مسح للعائدين من الخارج.



وفي ذات السياق توجهت بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على إجراء مسح لفيروس سي على 9 ملايين طالب بالمدارس من عام 2019 وحتى عام 2020 وهذا برنامج متميز لا يوجد مثيل له في العالم، لافتة إلى أن نسبة الإصابة في الأطفال قليلة تقترب من 0.3% في السن من 12 إلى 18 سنة.



وتابعت أن محافظات المنيا ثم بني سويف والفيوم من أعلى المحافظات إصابة بفيروس سي، مسلطة الضوء على إشادة منظمة الصحة العالمية بتجربة مصر في القضاء على الفيروس، لافتة إلى أن هناك برامج لمتابعة مرضى التليف الكبدي.