منها ضوابط ذبح الأضحية.. نصائح الصحة العالمية للحماية من كورونا خلال عيد الأضحى

وضعت منظمة الصحة العالمية عدد من الشروط لقضاء عيد أضحي أمن مثل مراعاة أقصى درجات تدابير السلامة للوقاية من فيروس كورونا أثناء المشاركة في صلاة عيد الأضحى والزيارات والمآدب، ومحافظة على التباعد البدني حتي أثناء الصلاة، تقليل وقت المناسبات للتقليل التعرض للمخاطر العدوى، وتنظيم تدفق الاشخاص عند المداخل والمخارج، وتتبع المخالطين إذا تبين وجود شخص مريض بين الحضور.





التباعد الاجتماعي

يمثل عيد الأضحي وقت لاقامة الصلاة والتصدق على الفقراء، ونحر الاضاحي لإطعام الفقراء، لكن يوجد نقاط مهمة يجب تذكرها لانتشار مرض فيروس كورونا بشكل اساسي من خلال انتقال العدوي من انسان لاي اخر.





أعطت الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة، العديد من النصائح لمنع تفشى كورونا في عيد الأضحى، منها المحافظة على مسافة التباعد الاجتماعي بين الأفراد، على ألا تقل عن 1 متر، وارتداء الكمامة المصنعة من القماش، مع اتباع الإرشادات الخاصة بكيفية ارتدائها وإزالتها، والتخلص منها، وحصر التجمعات الاجتماعية العامة والخاصة، وتشجيع عدم المصافحة باليد.





شعائر النحر

ينتشر مرض كورونا عن طريق العدوي من انسان لاخر علي الرغم من ذلك، هناك أدلة على امكانية انتقاله من البشر إلى الحيوانات، وعند اقامة شعائر النحر.



