منها ضوابط ذبح الأضحية.. نصائح الصحة العالمية للحماية من كورونا خلال عيد الأضحى
الأربعاء 29/يوليه/2020 - 08:07 م
سمر حسن
وضعت منظمة الصحة العالمية عدد من الشروط لقضاء عيد أضحي أمن مثل مراعاة أقصى درجات تدابير السلامة للوقاية من فيروس كورونا أثناء المشاركة في صلاة عيد الأضحى والزيارات والمآدب، ومحافظة على التباعد البدني حتي أثناء الصلاة، تقليل وقت المناسبات للتقليل التعرض للمخاطر العدوى، وتنظيم تدفق الاشخاص عند المداخل والمخارج، وتتبع المخالطين إذا تبين وجود شخص مريض بين الحضور.
التباعد الاجتماعي
يمثل عيد الأضحي وقت لاقامة الصلاة والتصدق على الفقراء، ونحر الاضاحي لإطعام الفقراء، لكن يوجد نقاط مهمة يجب تذكرها لانتشار مرض فيروس كورونا بشكل اساسي من خلال انتقال العدوي من انسان لاي اخر.
أعطت الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة، العديد من النصائح لمنع تفشى كورونا في عيد الأضحى، منها المحافظة على مسافة التباعد الاجتماعي بين الأفراد، على ألا تقل عن 1 متر، وارتداء الكمامة المصنعة من القماش، مع اتباع الإرشادات الخاصة بكيفية ارتدائها وإزالتها، والتخلص منها، وحصر التجمعات الاجتماعية العامة والخاصة، وتشجيع عدم المصافحة باليد.
شعائر النحر
ينتشر مرض كورونا عن طريق العدوي من انسان لاخر علي الرغم من ذلك، هناك أدلة على امكانية انتقاله من البشر إلى الحيوانات، وعند اقامة شعائر النحر.
لاتقم بنحر الاضحية في المنزل واتبع تدابير السلامة تجنب التكدس، وحافظ على نظافة اليدين وأدوات المستخدمة واشتري الأضحية من أماكن رسمية موثوقة لاتنحر الاضحية التي تبدو مريضة.
عند التخطيط للقيام بنحر الاضاحي وتوزيع لحومها، عليك مراعاة تدابير السلامة الاتية، فكر في الاستعانة بمؤسسات متخصصة ورسمية وموثوقة لتجنب التكدس، وحدد أحد افراد الاسرة ليكون مسئول عن القيام بالنحر، والتزم بالتباعد البدني وغسل اليدين بطريقة سليمة على مدار عملية النحر التجميع والتعبئة والتخزين والتوزيع.
يجب أن يكون مرافق مأمون بقيام بنحر الأضحية أثناء عيد الاضحي، واذا وافق الشروط الاتية، ضمان توافر خدمات الصحية، الاماكن المخصصة وغسل اليدين والجدران والارضيات القابلة للتنظيف، وتاكد من عدم ظهور اي اعراض على العاملين بالمرافق وتطبيقهم التدابير الوقائية وضمان جمع النفايات، والتخلص منها خضوع الماشية للفحص بيطري تخصيص مساحة لعزل الحيوانات.
المساجد
في المساجد التي تقيم شعائر صلاة عيد الاضحي، يجب أن تضمن توافر الصابون والماء،ومحلول كحولى لفرك اليدين، استخدام كل شخص لسجادة الصلاة الخاصة به، وشاشات لعرض نصائح عن تدابير السلامة الوقائية من كورونا ومناشف قابلة للاستعمال مرة واحدة وسلال مهملات للتخلص من النفايات والتنظيف الروتيني للاشياء والاسطح التي تلمس كثيرا، والمحافظة علي تباعد الاجتماعي.
تجنب حضور صلاة عيد الاضحى والتجمعات اذا كنت تنتمي لواحد من فئات التالية المعرضة للخطر الشديد، إذا كان عمرك يزيد عن 60 عام، واذا كنت مصاب الفعل بالسكر أو القلب أو امراض الرئة المزمنة أو كلي أو السرطان، إذا كنت تعاني من توعك أو ظهرت عليك اعراض مشايهة لفيروس كورونا.
يجب المحافظة على التباعد الاجتماعي بمسافة لا تقل عن متر، مواظبة على غسل اليدين والتزام بآداب السعال والعطس، وارتداء كمامة في حالة تعذر تحقيق التباعد البدني، عند اقامة شعائر النحر، عليك مراعاة النقاط التالية، اتبع تدابير السلامة وتجنب التكدس وحافظ على نظافة اليدين والادوات المستخدمة.
مراقبة الاسواق
أكدت وزارة الصحة والسكان أنها وضعت خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الأضحى المبارك، تتضمن الخطة تكثيف المرور على الأسواق ومنافذ بيع اللحوم المصنعة، ومحلات الجزارة، وشوادر اللحوم، والمجازر، بالتعاون مع الطب البيطري، والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية.
تشمل خطة الصحة، مراقبة عرض اللحوم بطريقة صحية، ومراقبة نقل اللحوم فى سيارات مستوفية للاشتراطات الصحية، وضرورة الالتزام جميع المنشآت الغذائية باتخاذ الإجراءات الوقائية في ظل مواجهة فيروس كورونا، كما رفعت وزارة الصحة حالة الطوارئ لاستقبال أي مرضى أو حالات تسمم خلال العيد.
شددت وزارة الصحة والسكان، الرقابة على العاملين بمحلات بيع اللحوم والطيور المذبوحة ومنافذ بيع اللحوم المصنعة ومحلات الجزارة، والتأكد من استيفاءهم للشروط الصحية والتزامهم بالممارسات الصحية أثناء بيع الأغذية والتأكد من حملهم للشهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية، والتزامهم بالإجراءات الوقائية.
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