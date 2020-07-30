حزب المصريين يهنئ السيسي والمصريين بعيد الأضحى

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 07:38 م
الدكتور حسين أبو العطا
الدكتور حسين أبو العطا
عبداللطيف هيبة
هنأ الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري العظيم والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله أن يُعيد هذه الأيام على رئيس الجمهورية بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد، وأن يعيدها على شعب مصر العظيم بالتقدم والأمن والاستقرار، وعلى شعوب الأمة العربية والإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها بالخير واليمن والبركات.

وقال "أبو العطا"، في بيان مساء اليوم الأربعاء: "يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء الحزب وجميع الأمانات المركزية، بخالص التهاني القلبية وأصدق التمنيات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعين المولى عز وجل أن يُسدد خطاكم، ويمنحكم موفور الصحة والعافية من أجل رفعة وتقدم شأن شعب مصر العظيم المُخلص، ليجني ثمار ما تقدمونه له من إنجازات في كافة الأصعدة في القريب العاجل إن شاء الله لتظل مصرنا الحبيبة عالية شامخة في ظل قيادة فخامتكم، وندعو الله أن يُعيد هذه المناسبات على شعب مصر العظيم بالأمن والسلام والاستقرار، وتظل مصر شامخة أبية أمام جميع التحديات".

وأضاف: "أن الشعب المصري العظيم ينعم تحت قيادتكم الحكيمة بثمار الازدهار والرخاء، ونحن على عهدنا مع فخامتكم، نمضي ونصطف خلف قيادتكم الرشيدة، ونعاهدكم على بذل المزيد من الجهد والعطاء، داعين الله عز وجل، أن يحفظكم ويرعاكم، ويُكلل جهودكم بالنجاح في كل خطاكم، لما فيه عزة وطننا وكي ينعم أبناء الوطن العظيم بالخير والتقدم والتنمية والازدهار.

رئيس الوزراء يهنئ «السيسي» بعيد الأضحى المبارك

وفي سياق متصل قدم رئيس الوزراء بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، أسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات لرئيس الجمهورية بمناسبة عيد الأضحى، داعيًا الله أن يعيد هذه الأيام على رئيس الجمهورية بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى الأمة العربية والإسلامية وهي تنعم بالأمن والاستقرار والسلام.

وفي برقيته، عاهد الدكتور مصطفى مدبولي، الرئيس السيسي على الاستمرار في بذل المزيد من الجهد والعطاء؛ لمواصلة مسيرة التنمية والبناء، كي ينعم أبناء الوطن العظيم بالخير والتقدم والازدهار.

وكانت دار الإفتاء المصرية قد أعلنت في وقت سابق، موعد وقفة عرفات يوم الخميس الموافق 30-7-2020 ويكون أول أيام عيد الأضحى المبارك الجمعة 31 يوليو 2020.

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