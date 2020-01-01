تفاصيل جلسة فايلر مع عبد الحفيظ في مران الأهلي

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 07:32 م
بوابة الفجر
علي نبوي

عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، جلسة مطولة مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، على هامش مران الفريق، الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة. 

وحرص السويسري على مناقشة عدة أمور مع مدير الكرة، تخص المران واللاعبين والبرنامج التدريبي للفريق خلال الفترة المقبلة. 

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته في الخامسة والنصف مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، بعد ودية الفريق أمام الجونة، التي انتهت بفوز الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدفين، في ثاني تجارب الأهلي الودية.

أخبار تهمك

بعد إصابة نجم ريال مدريد... اليويفا يحدد موقفه من مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد

منذ ساعة الا ربع

نتائج مبشرة.. مستشار الرئيس يعلن موعد ظهور لقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

لاوتارو يحسم مستقبله مع برشلونة

منذ 17 دقيقة

لاتسيو ينهي الاتفاق مع نجم ريال مدريد

منذ ساعتين و 45 دقيقة

الأهلي يفاجئ أزارو بقرار جديد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الموت يُفجع الفنانة رحاب الجمل

منذ حوالي 9 ساعات

تحذير عاجل من أحمد موسى للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

بعد تصريحات السيسي.. أول رد إثيوبي على نشوب نزاع عسكري مع مصر

منذ يوم

النقل تعلن زيادة أسعار هذه القطارات رسميا بداية من الغد (التفاصيل)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الكشف عن حجم إصابة ياسر إبراهيم ومدة غيابه عن الأهلي

منذ 18 دقيقة

السجن 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه على منار سامى فتاة "التيك توك"

منذ حوالي 7 ساعات

ننشر مواعيد القطارات الجديدة المقرر زيادة أسعار تذاكرها غدا

منذ حوالي 3 ساعات

"التعليم" تنتهى من إعداد نتيجة الثانوية العامة 2020 (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 5 ساعات

خبير سياسي يكشف حقيقة لجوء مصر للحل العسكري في سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

الري تفجر مفاجأة عن أمان سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

ليس موليكا أو المحمدي.. فرص الأهلي تتلاشى في ضم صفقة الموسم

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:11 م

النقل تعلن زيادة أسعار هذه القطارات رسميا بداية من الغد (التفاصيل)

خبير سياسي يكشف حقيقة لجوء مصر للحل العسكري في سد النهضة

08:27 ص

السجن 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه على منار سامى فتاة "التيك توك"

12:31 م

بعد تصريحات السيسي.. أول رد إثيوبي على نشوب نزاع عسكري مع مصر

06:38 م

ننشر مواعيد القطارات الجديدة المقرر زيادة أسعار تذاكرها غدا

04:23 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»