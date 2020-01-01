هل تقترب البحرين من منافسة قطر في الدوري الفرنسي ؟

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 07:31 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية أن مملكة البحرين استحوذت على حصة بنسبة 20 في المائة وأصبحت راعية رئيسية لباريس إف سي وهو أحد أندية الدرجة الثانية لكرة القدم في فرنسا.

وقال النادي في بيان رسمي له عبر شبكة الإنترنت:"يسرّ مسئولو ومساهمو باريس إف سي أن يعلنوا عن وصول تعزيز جديد هو مملكة البحرين, تحققت العملية من خلال زيادة رأس المال لتعزيز حقوق المساهمين، مما يسمح للصندوق السيادي بالاستحواذ على 20% من الشركة".

وأضاف النادي في بيانه: "بيار فيراتشي سيبقى المالك الرئيسي للنادي بحصة 77% ".

واختتم النادي بيانه قائلًا: "الطموح الرياضي للفريق الأول هو بلوغ الدرجة الأولى في الأعوام الثلاثة المقبلة، وتطوير فريقه النسائي إلى أعلى مستوى في بطولة الدرجة الأولى".

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