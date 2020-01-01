أسعار رحلات طيران تتراجع إلى أقل من دولارين

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 07:57 م
بوابة الفجر
عرضت الخطوط الجوية البريطانية رحلات إلى الدولة الأوربية إلى أوروبا مقابل جنيه إسترليني واحد فقط ( 1.5 دولار)، وفقا لصحيفة تلغراف.

وعرضت أكبر شركة في بريطانيا، الصفقات على أعضاء ناديها الذين يقدر عددهم بنحو 10 ملايين في جميع أنحاء العالم، وتشمل وجهات شعبية مثل نيس وأثينا، حيث أدى تراجع الطلب من جائحة كورونا إلى توقف جميع الرحلات تقريبًا إلى المنتجع الفرنسي حتى أغسطس.

وقد عرضت الشركة 100 ألف مقعد بأسعار مخفضة عبر شبكتها للمسافات القصيرة، مع إتاحة مقاعد أخرى بسعر 1 جنيه إسترليني فقط، كما خفضت كل من شركة الطيران الإيرلندية "رايان إير" وشركة الطيران البريطانية "إيزي جيت" أسعار تذاكرها إلى أقل من 10 جنيهات إسترلينية (13 دولارا) للرحلات أحادية الاتجاه داخل أوروبا.

وأرسلت الخطوط الجوية البريطانية عرضها إلى أعضاء النادي التنفيذي يوم الإثنين بعد أن أصبح احتمال حدوث انتعاش في حركة الركاب بعيد المنال.

وخفضت رايان إير أسعارها على الرحلات الجوية ذات الاتجاه الواحد من لندن إلى مدينة بلباو بإسبانيا إلى 9.99 جنيهات إسترلينية في 27 أغسطس، وإلى مدينة بيزا الإيطالية إلى 9.99 جنيهات إسترلينية في 19 أغسطس، وإلى مدينة فالنسيا الإسبانية بسعر 9.99 جنيهات إسترلينية في 22 أغسطس.

كما أعلنت الشركة البريطانية عن رحلات من مطار لندن ستانستد إلى مدينة بياريتز الفرنسية مقابل 14.99 جنيهًا إسترلينيًا (19 دولارا) في 25 أغسطس، وإلى أثينا مقابل 14.99 جنيهًا إسترلينيًا في 18 أغسطس، وإلى مدينة بولونيا مقابل 19.99 جنيهًا إسترلينيًا (19 دولارا) في 17 أغسطس، ومدينة أليكانتي الإسبانية بسعر 15 جنيهًا إسترلينيًا في 19 أغسطس.

وقال ديفيد سكيليكورن، المدير التجاري لشركة "Prestige Holidays": " خفض الأسعار ضروري لإعادة بناء الثقة، وإنه من مصلحة شركة الطيران أن تملأ هذه الطائرات وتحركها وتحث الناس على العودة.

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