لاوتارو يحسم مستقبله مع برشلونة





ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم هجوم إنتر ميلان الإيطالي حسم موقفه بشأن مستقبله في الفترة المقبلة.





وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن لاوتارو أبلغ برشلونة الإسباني بأنه لن يجدد عقده مع إنتر ميلان وأنه سينتظر حتى عام 2021 للقدوم إذا اضطر لذلك.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة كان يرغب بشدة في التعاقد مع النجم الأرجنتيني في الصيف الحالي ولكن قد يقبل فكرة تأجيل الصفقة إلى الصيف المقبل خاصة بعد الأضرار المالية التي لحقت بالنادي الكتالوني بسبب أزمة فيروس كورونا.



