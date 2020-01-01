محمد محمود يواصل التأهيل ببرامج جديدة في الأهلي

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 07:25 م
بوابة الفجر
علي نبوي

خاض محمد محمود، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جانبًا من التدريبات البدنية وجلسة علاج طبيعي في «الجيم»، وذلك ضمن برنامجه التأهيلي والعلاجي للتعافي من جراحة الرباط الصليبي التي أجراها قبل عدة أشهر.

وأدى محمود جانبًا جديدًا من التدريبات بالجري على الرمل لمدة ٣٠ دقيقة، وذلك لزيادة الأحمال البدنية للاعب الذي يؤدي مرحلته الأخيرة من التأهيل.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته في الخامسة والنصف مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، بعد ودية الفريق أمام الجونة، التي انتهت بفوز الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدفين في ثاني تجارب الأهلي الودية.

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