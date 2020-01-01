محمد محمود يواصل التأهيل ببرامج جديدة في الأهلي
الأربعاء 29/يوليه/2020 - 07:25 م
علي نبوي
خاض محمد محمود، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جانبًا من التدريبات البدنية وجلسة علاج طبيعي في «الجيم»، وذلك ضمن برنامجه التأهيلي والعلاجي للتعافي من جراحة الرباط الصليبي التي أجراها قبل عدة أشهر.
وأدى محمود جانبًا جديدًا من التدريبات بالجري على الرمل لمدة ٣٠ دقيقة، وذلك لزيادة الأحمال البدنية للاعب الذي يؤدي مرحلته الأخيرة من التأهيل.
واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته في الخامسة والنصف مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، بعد ودية الفريق أمام الجونة، التي انتهت بفوز الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدفين في ثاني تجارب الأهلي الودية.