ميكنة كافة طلبات المواطنين في كفر الشيخ عقب عيد الأضحي

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أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، عن تشغيل خدمة استقبال جميع طلبات المواطنين، ومنها التصالح الكترونيًا، عبر البوابة الالكترونية للمحافظة، عقب أجازة عيد الاضحى، لتسهيل الخدمة على المواطنين وتلبية طلباتهم، وتأدية الخدمات بشكل أسرع، وحرصًا على سلامة المواطنين والموظفين.



وأشار محافظ كفر الشيخ، في بيان، أنه تم الانتهاء من التعاقد مع الشركات المتخصصة فى البرمجيات والانترنت مثل شركة ( إي ـ فاينانس )، لتفعيل 60 خدمة من الخدمات التي تقدمها المراكز التكنولوجية، ليتم إتاحتها للمواطنين علي البوابة الالكترونية للمحافظة، تزامنًا مع الظروف الراهنة، لحماية ووقاية المواطنين والعاملين بالمراكز التكنولوجية من انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد، لافتًا أن محافظة كفرالشيخ تُعتبر من أوائل المحافظات التي قامت بالوفاء بالتزاماتها اتجاه التعاقد على اتاحة هذه الخدمات للمواطن على شبكة الانترنت.



وأوضح المحافظ، أنه يوجد بالمحافظة 14 مركز تكنولوجي تقدم خدماتها للمواطنين، بكافة الوحدات المحلية بدائرة المحافظة بنظام الشباك الواحد، تيسيرًا على المواطنين وللسرعة ودقة الانتهاء من المعاملات بسهولة ويسر، لافتًا أنه تم الانتهاء من تفعيل 10 مراكز تكنولوجية على أعلي مستوى اداري وفني ويقوم بادارتها عناصر ذوي خبرة وكفاءة، لتحقيق اعلى مستوى من الجودة في أداء الخدمات للمواطنين، وجاري الانتهاء من تفعيل هذه الخدمات على بوابة المحافظة على شبكة الانترنت، تيسيرًا على المواطنين، وسيتم التقدم للحصول على الخدمة المطلوبة والدفع الالكتروني على البوابة الالكترونية دون الحاجة الى الانتقال الى هذه المراكز، مما سيكون له أثر ايجابي كبير للمواطنين والعاملين بالمراكز التكنولوجية.



وقال المحافظ، تم الانتهاء من تفعيل 4 مراكز أخرى، تم تجهيزهم على أعلى مستوى اداري وفني وتدعيمهم بأكفأ العناصر لتقديم افضل خدمات للمواطن وذلك بمدن مصيف بلطيم وسيدي غازي وبرج البرلس.



وقال محافظ كفرالشيخ، إن المحافظة وضعت خطة متكاملة لتسهيل إجراءات التصالح، تنفيذًا ا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبتعليمات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بالاهتمام بملفات التحول الرقمي بالمحافظه وتهيئة البنية التكنولوجية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات.



وأكد محافظ كغرالشيخ، على استمرار وانتظام عمل المراكز التكنولوجية بمراكز المحافظة في استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء خلال أيام العطلات (الجمعة والسبت)، وخلال إجازة عيد الأضحى حتى الساعة الـ 5 مساءً، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، للعمل علي تقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.



