"النقد العربي" يقدم قرضا جديدا لمصر بـ 639 مليون دولار

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 07:34 م
صندوق النقد العربي
صندوق النقد العربي
قدم صندوق النقد العربي قرضا جديدا لجمهورية مصر العربية في إطار تسهيل التصحيح الهيكلي بقيمة 639 مليون دولار لمواجهة التحديات الراهنة ودعم برنامج إصلاح في قطاع مالية الحكومة.

وقع على القرض عن جمهورية مصر العربية معالي الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي وعن صندوق النقد العربي معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق.

ويدرس الصندوق حاليا طلبات من عدد من الدول الأعضاء للاستفادة من موارده المالية ويعمل على استكمال الإجراءات في هذا الشأن، بما يكفل توفير الدعم بأقصى سرعة ممكنة، وبما يمكن الدول الأعضاء من استيفاء احتياجات التمويل وتعزيز مواقفها المالية لمواجهة التحديات المختلفة خاصةً في مثل هذه الأوقات.

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