فايلر يجتمع مع لاعبي الأهلي قبل بدء المران

حرص السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، على الاجتماع باللاعبين والجهاز الفني قبل انطلاق المران المسائي للفريق، الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة.





وحرص السويسري، رينيه فايلر، على الاجتماع باللاعبين لمدة ١٥ دقيقة قبل انطلاق المران المسائي، وذلك للحديث عن بعض السلبيات والإيجابيات التي حصدها الفريق من ودية الجونة أمس.





واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته في الخامسة والنصف مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، بعد ودية الفريق أمام الجونة، التي انتهت بفوز الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدفين في ثاني تجارب الأهلي الودية، بعدما سبق وخاض الفريق مواجهة أمام سموحة فاز فيها الأهلي برباعية نظيفة.



