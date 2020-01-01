فايلر يجتمع مع لاعبي الأهلي قبل بدء المران
الأربعاء 29/يوليه/2020 - 07:12 م
علي نبوي
حرص السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، على الاجتماع باللاعبين والجهاز الفني قبل انطلاق المران المسائي للفريق، الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة.
وحرص السويسري، رينيه فايلر، على الاجتماع باللاعبين لمدة ١٥ دقيقة قبل انطلاق المران المسائي، وذلك للحديث عن بعض السلبيات والإيجابيات التي حصدها الفريق من ودية الجونة أمس.
واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته في الخامسة والنصف مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، بعد ودية الفريق أمام الجونة، التي انتهت بفوز الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدفين في ثاني تجارب الأهلي الودية، بعدما سبق وخاض الفريق مواجهة أمام سموحة فاز فيها الأهلي برباعية نظيفة.