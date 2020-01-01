مخرج فيلم الغسالة يكشف للفجر الفني تفاصيل مشاركته في أولى تجاربه الإخراجية

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أعرب المخرج عصام عبد الحميد عن سعادته بأولى تجاربه الإخراجية في فيلم الغسالة والذي من المقرر عرضه خلال سباق أفلام عيد الأضحى المبارك.



وقال عصام في تصريح خاص للفجر الفني "الغسالة هو أول تجربة إخراجية لي بعد مرور 12 عام في العمل كمساعد مخرج، وكان العمل بالنسبة لي تجربة مختلفة وتحمست لها جدًا وقمت بالتحضير للفيلم لمدة 6 شهور قبل بدء التصوير.



وأضاف عصام قائلًا: وأكثر ماجذبني للموافقة على إخراج الفيلم أن الفكرة غير دارجة كثيرًا بالسينما المصرية، وأنا أحب هذا النوع من الأفلام المرتبطة بالفانتازيا، وعنصر الجذب بالعمل أنه مرتبط بفترة نوستالجيا الطفولة وربطها بالحاضر والمستقبل وهذا ماجعلني أتحمس للفكرة.





فيلم "الغسالة" يشارك فى بطولته النجوم محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلّام وبيومى فؤاد وأحمد فتحى وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا.