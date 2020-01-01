مخرج فيلم الغسالة يكشف للفجر الفني تفاصيل مشاركته في أولى تجاربه الإخراجية

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 08:19 م
فيلم الغسالة
فيلم الغسالة
لمياء علي
أعرب المخرج عصام عبد الحميد عن سعادته بأولى تجاربه الإخراجية في فيلم الغسالة والذي من المقرر عرضه خلال سباق أفلام عيد الأضحى المبارك.

وقال عصام في تصريح خاص للفجر الفني "الغسالة هو أول تجربة إخراجية لي بعد مرور 12 عام في العمل كمساعد مخرج، وكان العمل بالنسبة لي تجربة مختلفة وتحمست لها جدًا وقمت بالتحضير للفيلم لمدة 6 شهور قبل بدء التصوير.

وأضاف عصام قائلًا: وأكثر ماجذبني للموافقة على إخراج الفيلم أن الفكرة غير دارجة كثيرًا بالسينما المصرية، وأنا أحب هذا النوع من الأفلام المرتبطة بالفانتازيا، وعنصر الجذب بالعمل أنه مرتبط بفترة نوستالجيا الطفولة وربطها بالحاضر والمستقبل وهذا ماجعلني أتحمس للفكرة.


فيلم "الغسالة" يشارك فى بطولته النجوم محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلّام وبيومى فؤاد وأحمد فتحى وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا.

أخبار تهمك

النقل تعلن زيادة أسعار هذه القطارات رسميا بداية من الغد (التفاصيل)

منذ حوالي 5 ساعات

السجن 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه على منار سامى فتاة "التيك توك"

منذ حوالي 9 ساعات

لاوتارو يحسم مستقبله مع برشلونة

منذ ساعة و نصف

عاجل - الكشف عن حجم إصابة ياسر إبراهيم ومدة غيابه عن الأهلي

منذ ساعة و نصف

"التعليم" تنتهى من إعداد نتيجة الثانوية العامة 2020 (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الموت يُفجع الفنانة رحاب الجمل

منذ حوالي 11 ساعة

بعد فشل صفقة موليكا.. فايلر يطلب ضم الدبابة النيجيرية للأهلي

منذ ساعة

بعد تصريحات السيسي.. أول رد إثيوبي على نشوب نزاع عسكري مع مصر

منذ يوم

بسبب الوداد.. تحذير فوري من فايلر للاعبي الأهلي

منذ نصف ساعة

بعد إصابة نجم ريال مدريد... اليويفا يحدد موقفه من مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد

منذ ساعتين

فان دي بيك يكشف سبب فشل انتقاله إلى ريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

خبير سياسي يكشف حقيقة لجوء مصر للحل العسكري في سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

لاتسيو ينهي الاتفاق مع نجم ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

ننشر مواعيد القطارات الجديدة المقرر زيادة أسعار تذاكرها غدا

منذ حوالي 5 ساعات

تحذير عاجل من أحمد موسى للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم

كيكي سيتين يستعين برديف برشلونة قبل مواجهة نابولي

منذ ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:29 م

لاوتارو يحسم مستقبله مع برشلونة

النقل تعلن زيادة أسعار هذه القطارات رسميا بداية من الغد (التفاصيل)

04:11 م

خبير سياسي يكشف حقيقة لجوء مصر للحل العسكري في سد النهضة

08:27 ص

بعد تصريحات السيسي.. أول رد إثيوبي على نشوب نزاع عسكري مع مصر

06:38 م

السجن 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه على منار سامى فتاة "التيك توك"

12:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»