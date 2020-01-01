شاهد.. أول ظهور لنيللي كريم مع خطيبها عمر إسلام

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احتفلت الفنانة نيللي كريم، بخطبتها من رجل الأعمال عمر إسلام منذ فترة قصيرة، ولكن لم يظهرا الثنائي معا في صور.



وانتشرت صور حول مواقع التواصل الاجتماعي، جمعت الثنائي نيللي كريم، ورجل الأعمال عمر إسلام أثناء استمتاعهم بالأجواء الصيفية معا.



وظهر عمر إسلام، أثناء احتضانه لنيللي كريم،ووجودهم في يخت معا وظهرت على نيللي كريم ملامح السعادة".