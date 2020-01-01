فايلر يحدد موعد إجازات عيد الأضحى في الأهلي وتغير البرنامج التدريبي
الأربعاء 29/يوليه/2020 - 06:57 م
محمد الصو
استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، على منح لاعبي الفريق، راحة سلبية أول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك.
وكان رينيه فايلر، قرر تعديل البرنامج التدريبي للفريق، بحيث يتدرب الفريق في الثامنه والنصف صباح غد الخميس، بدلًا من الخامسة عصرًا.
جاء قرار الجهاز الفني، بناءً على رغبه اللاعبين وإتاحه الفرصه أمامهم للإفطار مع أسرهم خارج القاهرة يوم وقفه عيد الفطر المبارك ومن المقرر أن يؤدي اللاعبون تدريباتهم في الخامسه من مساء اليوم.
وكان الأهلي قد حقق الفوز على الجونة مساء أمس بخمسة أهداف مقابل هدفين، في ثاني تجارب الفريق الودية، خلال فترة الإعداد والتحضير لاستكمال مباريات الدوري الممتاز، ومباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وكان رينيه فايلر، قرر تعديل البرنامج التدريبي للفريق، بحيث يتدرب الفريق في الثامنه والنصف صباح غد الخميس، بدلًا من الخامسة عصرًا.
جاء قرار الجهاز الفني، بناءً على رغبه اللاعبين وإتاحه الفرصه أمامهم للإفطار مع أسرهم خارج القاهرة يوم وقفه عيد الفطر المبارك ومن المقرر أن يؤدي اللاعبون تدريباتهم في الخامسه من مساء اليوم.
وكان الأهلي قد حقق الفوز على الجونة مساء أمس بخمسة أهداف مقابل هدفين، في ثاني تجارب الفريق الودية، خلال فترة الإعداد والتحضير لاستكمال مباريات الدوري الممتاز، ومباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.