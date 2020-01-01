الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي شاهد - الجيش يهز شباك الزمالك بالهدف الأول الأربعاء 29/يوليه/2020 - 06:50 م محمد مرعي Advertisements سجل فريق طلائع الجيش الهدف الأول ضد الزمالك، وذلك في المباراة الودية التي تجمع الفريقين في إطار استعداداتهم لعودة الدوري المصري الممتاز. أخبار تهمك تحذير عاجل من أحمد موسى للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو) منذ حوالي 22 ساعة الري تفجر مفاجأة عن أمان سد النهضة (فيديو) منذ حوالي 22 ساعة بعد تصريحات السيسي.. أول رد إثيوبي على نشوب نزاع عسكري مع مصر منذ يوم خبراء يكشفون السبب وراء كذب وادعاءات إنشاء قاعدة عسكرية بعمان منذ نصف ساعة بعد إصابة نجم ريال مدريد... اليويفا يحدد موقفه من مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد منذ 37 دقيقة خبير سياسي يكشف حقيقة لجوء مصر للحل العسكري في سد النهضة منذ حوالي 11 ساعة نتائج مبشرة.. مستشار الرئيس يعلن موعد ظهور لقاح فيروس كورونا منذ حوالي 10 ساعات النقل تعلن زيادة أسعار هذه القطارات رسميا بداية من الغد (التفاصيل) منذ حوالي 3 ساعات عاجل.. الموت يُفجع الفنانة رحاب الجمل منذ حوالي 9 ساعات الأهلي يفاجئ أزارو بقرار جديد منذ حوالي 8 ساعات ننشر مواعيد القطارات الجديدة المقرر زيادة أسعار تذاكرها غدا منذ حوالي 3 ساعات "التعليم" تنتهى من إعداد نتيجة الثانوية العامة 2020 (التفاصيل الكاملة) منذ حوالي 5 ساعات لاتسيو ينهي الاتفاق مع نجم ريال مدريد منذ ساعتين و 35 دقيقة ليس موليكا أو المحمدي.. فرص الأهلي تتلاشى في ضم صفقة الموسم منذ ساعة و نصف السجن 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه على منار سامى فتاة "التيك توك" منذ حوالي 7 ساعات رسالة عاجلة من أحمد موسى للمواطنين بشأن كورونا (فيديو) منذ حوالي 11 ساعة