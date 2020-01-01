طرح أغنية أحمد سعد وحسن شاكوش "100 حساب"

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 06:49 م
حسن شاكوش واحمد سعد
حسن شاكوش واحمد سعد
مي مرسي
طرحت شركة "مزيجا" أغنية "100 حساب" والتي تجمع المطرب أحمد سعد والمطرب الشعبي حسن شاكوش،وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

ومن المتوقع أن تحدث ردود أفعال إيجابية خاصة بعد الاهتمام الذى نالته بعد طرح البرومو الخاص بها منذ فنرة وتصدره قوائم البحث والتريند على "سوشيال ميديا" وانتظار الكثيرين من الجمهور والمعجبين لسماعها.. "100 حساب" من كلمات محمود خليفة وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى إسلام شيبسى.

وتم الانتهاء منذ فترة من تسجيل الأغنية فى أحد الاستوديوهات، وعلق كل من سعد وشاكوش عقب الانتهاء من التسجيل بأن الأغنية " هتهز مصر" وأنها مفاجأة للجميع، فهى لون وشكل مختلف وكلماتها ذات معنى دون اسفاف، وتحمل العديد من المفاجآت، وعبر كلا من أحمد سعد وحسن شاكوش عن سعادتهما بالغناء معا لأول مرة.. تقول كلمات "100 حساب":..
انا وسط ناسي بيتعملي ميت حساب.. والشهم لي مكان وسطنا لو حتى غاب
إحنا الرجوله والأدب والإحترام.. معمولنا فى الجدعنه مليون كتاب
مياكولش عيشنا وملحنا غير الأصيل.. لو حد ضاقت يوم عليه على أخوه يميل
كلمتنا واحده وعلى الحلال متربيين.. في أي حته معروفين من غير دليل

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