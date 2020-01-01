بعد إصابة نجم ريال مدريد... اليويفا يحدد موقفه من مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 06:59 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

حدد الإتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) موقفه من إقامة مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني في مباراة العودة من الدور ثمن نهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب الإتحاد وذلك عقب إصابة ماريانو دياز نجم ريال مدريد بفيروس كورونا.


وأكد اليويفا في بيان لوسائل الإعلام أنهم على تواصل مع ريال مدريد لمراقبة الموقف وقرارات السلطات الإسبانية المعنية، وأنهم يثقون في أن هذه الحالة لن تؤثر على إقامة المباراة بشكل طبيعي.


وأعلن ريال مدريد رسمياً عن إصابة مهاجم الفريق ماريانو دياز بفيروس كورونا بعد عودته من العطلة، حيث تم عزل اللاعب في منزله على أن يغيب عن مواجهة مانشستر سيتي.


وأثير الجدل في الساعات الأخيرة حول إمكانية نقل مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي إلى البرتغال نظراً لعودة تفشي فيروس كورونا في إسبانيا في الفترة الأخيرة.


وقررت الحكومة البريطانية حجر جميع المسافرين القادمين من إسبانيا لمدة 14 يوماً ولكن تم عفو ريال مدريد من هذا القرار عندما يسافر إلى مدينة مانشستر.

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