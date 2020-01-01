التراجع يخيم على البورصات الأوروبية بنهاية التعاملات





خيم التراجع على البورصات الأوروبية بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، مع استمرار الترقب لقرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة في وقت لاحق من اليوم وتصريحات رئيس المركزي الأمريكي جيروم باول.





وتستمر الدول في كافة أنحاء العالم الإبلاغ عن حالات جديدة في الإصابة بوباء "كوفيد-19"، ليقترب إجمالي المصابين من 17 مليون شخص.





في حين أن حزمة الإغاثة الأمريكية الجديدة التي قد تصل إلى تريليون دولار لا تزال قيد المناقشة من جانب المشرعين في الولايات المتحدة.





وعلى جانب نتائج الأعمال، أعلن بنك "دويتشه بنك" الألماني صافي خسائر أقل من المتوقع خلال الربع الثاني من العام الجاري، في حين حقق بنك "باركليز" صافي أرباح بقيمة 695 مليون جنيه إسترليني (765.64 مليون دولار) في أول ستة أشهر من العام.





وعند إغلاق التعاملات، انخفض مؤشر "ستوكس 600" بنسبة هامشية 0.06 بالمائة ليصل إلى 367.4 نقطة، بينما استقر "فوتسي 100" البريطاني مسجلاً 6131.4 نقطة.





في حين تراجع المؤشر الألماني "داكس" بنسبة 0.1 بالمائة إلى 12822.2 نقطة، بينما صعد المؤشر الفرنسي "كاك" بنحو 0.6 بالمائة إلى 4958.7 نقطة.





وبحلول الساعة 4:07 مساءً بتوقيت جرينتش، صعدت العملة الأوروبية الموحدة مقابل نظيرتها الأمريكية بنحو 0.5 بالمائة مسجلة 1.1772 دولار.