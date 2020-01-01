ربيع ياسين يعلن قائمة منتخب الشباب استعدادا لتصفيات إفريقيا

أعلن ربيع ياسين المدير الفنى لمنتخب مصر للشباب عن قائمة اللاعبين الذي سينضموا إستعدادًا للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها فى موريتانيا عام 2021.

وسيكون المعسكر فى الملعب الفرعي لإستاد القاهرة وستبدأ تصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها فى موريتانيا عام 2021 نوفمبر المقبل.

وضمت قائمة منتخب مصر للشباب 17 لاعبًا، وهم:

حمزة علاء عبد الله(الأهلي)، محمد محمد المغربي (الأهلي)، أحمد أشرف (الأهلي)، محمد أشرف (الأهلي)، محمد نبيل شكري (الأهلي)، السيد محمد عطية (الزمالك)، محمد القومي (طنطا)، محمد احمد السيد (المقاولون العرب)، سيف الدين علي (اف سي مصر)، محمود جهاد أحمد (النجوم)، محمود صابر عبد المحسن (النجوم)، كريم جمال (مصر المقاصة)، علاء ياسر محمد (الإسماعيلي)، زياد فرج (المصري)، محمود صابر عبد المحسن (المستقبل)، صلاح الدين رضا مصطفى(أودينيزي).، ريتشارد رضا مصطفي(أودينيزي).