أحمد الفيشاوي يكشف المستور ويؤكد سرقة طليقته لمصاريف ابنته
الأربعاء 29/يوليه/2020 - 06:02 م
لمياء علي
قضت محكمة جنح مستئانف الدقي بجلسة اليوم بإلغاء حكم حبس الفنان أحمد الفيشاوي لمدة سنة والحكم ببرائته مجددًا في قضية امتناعه عن تنفيذ حكم النفقة.
وللوقوف على حقيقة الأمر وكشف المستور، خرج الفيشاوي عن صمته وشارك محبيه بمجموعة من الصور التي تجمعه بابنته لينا معلقُا: النهارده هند الحناوي فشلت أنها تحبسني سنه بمعرفة بنتي لينا.. ده الوقت أني أقولكوا اللي حصل باختصار.. أنا بشوف لينا من وهي عندها ٣ سنين بعد ما المشكلات خلصت بيني وبين مامتها وبالتالي كنت بصرف على أكلها، شربها، هدومها ومدرستها الكنديه في مصر".
وأضاف: "هند فهمتها عكس كده بس أنا عندي ما يثبت ذلك.. لما لينا تمت ١١ سنة هند اقترحت أننا نوديها مدرسة خاصة في لندن لتدريس الفنون من غناء، تمثيل، إخراج.. إلخ، تحمست جدا عشان كنت شايف فيها موهبة كبيرة.. قدمت في المدرسة ووافقت على السفر.. وأول ما هند وصلت ب لينا إنجلترا نقلتها من المدرسة ومن لندن إلى كِنت (Kent) لمدرسة مش تخصصها الفنون بمصاريف أقل بكتير وحطت فلوس مدرسة بنتي في جيبها وأيضا عندي ما يثبت ذلك في الوقت المناسب.
واختتم حديثه موضحًا: أنا مش بالوم على لينا علشان هي كذبوا عليها كتير وغالبا هي هتشوف الصور دي ويمكن تفتكر أني كنت موجود عشانها وبحبها وما زلت".