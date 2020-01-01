أحمد الفيشاوي يكشف المستور ويؤكد سرقة طليقته لمصاريف ابنته

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 06:02 م
احمد الفيشاوي
احمد الفيشاوي
لمياء علي
قضت محكمة جنح مستئانف الدقي بجلسة اليوم بإلغاء حكم حبس الفنان أحمد الفيشاوي لمدة سنة والحكم ببرائته مجددًا في قضية امتناعه عن تنفيذ حكم النفقة.

وللوقوف على حقيقة الأمر وكشف المستور، خرج الفيشاوي عن صمته وشارك محبيه بمجموعة من الصور التي تجمعه بابنته لينا معلقُا: النهارده هند الحناوي فشلت أنها تحبسني سنه بمعرفة بنتي لينا.. ده الوقت أني أقولكوا اللي حصل باختصار.. أنا بشوف لينا من وهي عندها ٣ سنين بعد ما المشكلات خلصت بيني وبين مامتها وبالتالي كنت بصرف على أكلها، شربها، هدومها ومدرستها الكنديه في مصر".

وأضاف: "هند فهمتها عكس كده بس أنا عندي ما يثبت ذلك.. لما لينا تمت ١١ سنة هند اقترحت أننا نوديها مدرسة خاصة في لندن لتدريس الفنون من غناء، تمثيل، إخراج.. إلخ، تحمست جدا عشان كنت شايف فيها موهبة كبيرة.. قدمت في المدرسة ووافقت على السفر.. وأول ما هند وصلت ب لينا إنجلترا نقلتها من المدرسة ومن لندن إلى كِنت (Kent) لمدرسة مش تخصصها الفنون بمصاريف أقل بكتير وحطت فلوس مدرسة بنتي في جيبها وأيضا عندي ما يثبت ذلك في الوقت المناسب.

واختتم حديثه موضحًا: أنا مش بالوم على لينا علشان هي كذبوا عليها كتير وغالبا هي هتشوف الصور دي ويمكن تفتكر أني كنت موجود عشانها وبحبها وما زلت".

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