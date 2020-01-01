الكشف عن مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 06:02 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، قراره النهائي بشأن نظام إقامة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والكونفدرالية.

واستقر كاف على إقامة اللقائين بنظام الذهاب والإياب، على أن تقام مباريات الكونفدرالية، بالنظام المعتمد مسبقًا، وهو دورة مجمعة، في المغرب، حيث يقام نصف النهائي من مباراة واحدة بين كل فريقين.

ويلاقي الزمالك منافسه الرجاء، بينما يواجه الأهلي الوداد، في نصف نهائي دوري الأبطال، يومي 25 و26 سبتمبر في الدار البيضاء، على أن تقام مباراتي الإياب في القاهرة يومي 2 و3 أكتوبر.

 فيما يلتقي بيراميدز مع حوريا الغيني في نصف النهائي، كما يجمع نصف النهائي الآخر من الكونفدرالية فريقين من المغرب وهما نهضة بركان وحسنية أكادير.

ووضع "كاف" أكثر من مكان لإقامة المباراة النهائية للبطولة التى تقام أحد يومي 16 أو 17 أكتوبر، على ضوء نتائج مباريات الدور نصف النهائى.

واستقر كاف على أنه في حال تأهل الثنائي المصري تقام المباراة في القاهرة، أما إذا تأهل الوداد والرجاء، فستقام في الدار البيضاء، لكن فى حالة صعود فريقين من مصر والمغرب، فسيقام النهائي في ملعب محايد.

وفتح الكاف الباب أمام الملاعب الراغبة في استضافة النهائي "المحايد" للتقديم بدءا من اليوم، وحتى 10 أغسطس.

أخبار تهمك

نتائج مبشرة.. مستشار الرئيس يعلن موعد ظهور لقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

"التعليم" تنتهى من إعداد نتيجة الثانوية العامة 2020 (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 4 ساعات

تقارير تونسية: معلول يضحي بـ100 ألف دولار لحل أزمة الأهلي والصفاقسي

منذ ساعة الا ربع

رسالة عاجلة من أحمد موسى للمواطنين بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

شوبير يُفجر مفاجأة كبرى بشأن رمضان صبحي

منذ ساعتين و 12 دقيقة

لاتسيو ينهي الاتفاق مع نجم ريال مدريد

منذ ساعة و 15 دقيقة

بعد تصريحات السيسي.. أول رد إثيوبي على نشوب نزاع عسكري مع مصر

منذ يوم

السجن 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه على منار سامى فتاة "التيك توك"

منذ حوالي 6 ساعات

الري تفجر مفاجأة عن أمان سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

خبير سياسي يكشف حقيقة لجوء مصر للحل العسكري في سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يفاجئ أزارو بقرار جديد

منذ حوالي 7 ساعات

ننشر مواعيد القطارات الجديدة المقرر زيادة أسعار تذاكرها غدا

منذ أقل من ساعتين

النقل تعلن زيادة أسعار هذه القطارات رسميا بداية من الغد (التفاصيل)

منذ ساعتين

عاجل.. الموت يُفجع الفنانة رحاب الجمل

منذ حوالي 8 ساعات

شوبير يكشف مصير أزارو مع الأهلي

منذ 34 دقيقة

تحذير عاجل من أحمد موسى للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:11 م

النقل تعلن زيادة أسعار هذه القطارات رسميا بداية من الغد (التفاصيل)

ننشر مواعيد القطارات الجديدة المقرر زيادة أسعار تذاكرها غدا

04:23 م

السجن 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه على منار سامى فتاة "التيك توك"

12:31 م

خبير سياسي يكشف حقيقة لجوء مصر للحل العسكري في سد النهضة

08:27 ص

لاتسيو ينهي الاتفاق مع نجم ريال مدريد

05:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»