الكشف عن مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، قراره النهائي بشأن نظام إقامة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والكونفدرالية.





واستقر كاف على إقامة اللقائين بنظام الذهاب والإياب، على أن تقام مباريات الكونفدرالية، بالنظام المعتمد مسبقًا، وهو دورة مجمعة، في المغرب، حيث يقام نصف النهائي من مباراة واحدة بين كل فريقين.





ويلاقي الزمالك منافسه الرجاء، بينما يواجه الأهلي الوداد، في نصف نهائي دوري الأبطال، يومي 25 و26 سبتمبر في الدار البيضاء، على أن تقام مباراتي الإياب في القاهرة يومي 2 و3 أكتوبر.





فيما يلتقي بيراميدز مع حوريا الغيني في نصف النهائي، كما يجمع نصف النهائي الآخر من الكونفدرالية فريقين من المغرب وهما نهضة بركان وحسنية أكادير.





ووضع "كاف" أكثر من مكان لإقامة المباراة النهائية للبطولة التى تقام أحد يومي 16 أو 17 أكتوبر، على ضوء نتائج مباريات الدور نصف النهائى.





واستقر كاف على أنه في حال تأهل الثنائي المصري تقام المباراة في القاهرة، أما إذا تأهل الوداد والرجاء، فستقام في الدار البيضاء، لكن فى حالة صعود فريقين من مصر والمغرب، فسيقام النهائي في ملعب محايد.





وفتح الكاف الباب أمام الملاعب الراغبة في استضافة النهائي "المحايد" للتقديم بدءا من اليوم، وحتى 10 أغسطس.



