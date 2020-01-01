ظهور نتيجة اختبار فيروس كورونا لنائب رئيس جامبيا

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 05:43 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
أعلنت رئاسة جامبيا، اليوم الاربعاء، أن نتائج اختبار نائبة الرئيس، إيساتو توراي، إيجابية لفيروس كورونا المستجد مما دفع الرئيس أداما بارو إلى العزلة الذاتية خلال الاسبوعين المقبلين.

ولم يقدم بيان الرئاسة أي تفاصيل أخرى حول حالة "توراي". وعُينت "توراي"، 65 سنة، نائبة للرئيس العام الماضي، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

سجلت جامبيا، أصغر دولة في البر الرئيسي لأفريقيا، 326 حالة إصابة بفيروس كورونا، بما في ذلك تسع وفيات، وهو أدنى مجموع في غرب إفريقيا.

إيساتو توراي، سياسية وناشطة ومصلحة اجتماعية جامبية. إنها ناشطة مشهورة ضد تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وأصبحت أول مرشحة لرئاسة جامبيا في العام 2016، قبل أن تنسحب لتأييد أداما بارو والتحالف 2016. ثم خدمت في حكومة بارو، كوزيرة للتجارة، ثم وزيرة للصحة.

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